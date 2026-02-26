Baza Polaków na mundial. Luksusowy ośrodek w Teksasie czeka na kadrę

Lokalizacja bazy kadry a terminarz gier

Wytypowanie tego konkretnego miasta nie jest przypadkowe i wiąże się z przewidywanym harmonogramem spotkań w fazie grupowej. Wstępne scenariusze zakładają, że Biało-Czerwoni pierwszy mecz rozegraliby w meksykańskim Monterrey przeciwko Tunezji. Kolejne starcie, tym razem z Holandią, miałoby miejsce w Houston, natomiast trzecim potencjalnym rywalem jest Japonia. To właśnie mecz z azjatycką drużyną odbyłby się w Dallas, co logicznie uzasadnia wybór bazy w tej okolicy.

Zgodnie z doniesieniami serwisu meczyki.pl, Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował się na rezerwację w Westin Dallas Stonebriar Golf Resort & Spa. Jest to nowoczesny i doskonale wyposażony ośrodek, zlokalizowany w stanie Teksas, w bliskim sąsiedztwie stadionu Toyota Stadium.

Udogodnienia w hotelu Westin Dallas Stonebriar

Kompleks hotelowy udostępnia gościom aż 302 pokoje oraz szerokie zaplecze rekreacyjne, niezbędne do regeneracji sportowców. W ofercie znajdują się między innymi basen, strefa spa na świeżym powietrzu, sauny, siłownia oraz liczne lokale gastronomiczne, w tym restauracja, kawiarnia i bar. Dojazd z hotelu na stadion użytkowany przez klub FC Dallas zajmuje samochodem około 12 minut.

Centrum treningowe w Dallas imponuje rozmachem – dysponuje łącznie 17 boiskami, które na czas turnieju zyskają nową nawierzchnię z trawy bermudzkiej typu Latitude. Główną areną zmagań w tym kompleksie jest Toyota Stadium, obiekt oddany do użytku w 2005 roku, mogący przyjąć na trybunach 19 096 widzów.

Stadion jest w pełni przystosowany do obsługi dużych wydarzeń sportowych, oferując przestronne szatnie dla 120 osób oraz profesjonalne centrum medialne zlokalizowane w dedykowanej strefie. Na co dzień obiekt tętni życiem, goszcząc regularne rozgrywki ligi MLS oraz mecze futbolu amerykańskiego.

Czy polska kadra ostatecznie poleci do Dallas? Wszystko zależy od wyników nadchodzących baraży o mundial. Półfinałowe starcie z Albanią zaplanowano na 26 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie, a finał odbędzie się trzy dni później. W przypadku zwycięstwa, decydujący mecz o awans Polacy rozegrają na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina – Szwecja.