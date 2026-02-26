Baza Polaków na mundial. Luksusowy ośrodek w Teksasie czeka na kadrę

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-02-26 17:12

Reprezentacja Polski nie ma jeszcze pewnego awansu, ale logistyka turniejowa jest już dopinana na ostatni guzik. Sztab szkoleniowy, nie czekając na ostateczne rozstrzygnięcia, zabezpieczył lokalizację na wypadek gry na mistrzostwach świata. Jak informuje portal meczyki.pl, wybór padł na Dallas. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana 26 marca zagra w półfinale baraży z Albanią, a w decydującym starciu może trafić na Szwecję lub Ukrainę.

Lokalizacja bazy kadry a terminarz gier

Wytypowanie tego konkretnego miasta nie jest przypadkowe i wiąże się z przewidywanym harmonogramem spotkań w fazie grupowej. Wstępne scenariusze zakładają, że Biało-Czerwoni pierwszy mecz rozegraliby w meksykańskim Monterrey przeciwko Tunezji. Kolejne starcie, tym razem z Holandią, miałoby miejsce w Houston, natomiast trzecim potencjalnym rywalem jest Japonia. To właśnie mecz z azjatycką drużyną odbyłby się w Dallas, co logicznie uzasadnia wybór bazy w tej okolicy.

Zgodnie z doniesieniami serwisu meczyki.pl, Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował się na rezerwację w Westin Dallas Stonebriar Golf Resort & Spa. Jest to nowoczesny i doskonale wyposażony ośrodek, zlokalizowany w stanie Teksas, w bliskim sąsiedztwie stadionu Toyota Stadium.

ZOBACZ TEŻ: Kto królem strzelców Ligi Mistrzów? Robert Lewandowski daleko w tyle za czołówką

Udogodnienia w hotelu Westin Dallas Stonebriar

Kompleks hotelowy udostępnia gościom aż 302 pokoje oraz szerokie zaplecze rekreacyjne, niezbędne do regeneracji sportowców. W ofercie znajdują się między innymi basen, strefa spa na świeżym powietrzu, sauny, siłownia oraz liczne lokale gastronomiczne, w tym restauracja, kawiarnia i bar. Dojazd z hotelu na stadion użytkowany przez klub FC Dallas zajmuje samochodem około 12 minut.

Centrum treningowe w Dallas imponuje rozmachem – dysponuje łącznie 17 boiskami, które na czas turnieju zyskają nową nawierzchnię z trawy bermudzkiej typu Latitude. Główną areną zmagań w tym kompleksie jest Toyota Stadium, obiekt oddany do użytku w 2005 roku, mogący przyjąć na trybunach 19 096 widzów.

ZOBACZ TEŻ: Rząd wykłada miliony na tor w Karpaczu. Zbigniew Boniek ostro reaguje

Stadion jest w pełni przystosowany do obsługi dużych wydarzeń sportowych, oferując przestronne szatnie dla 120 osób oraz profesjonalne centrum medialne zlokalizowane w dedykowanej strefie. Na co dzień obiekt tętni życiem, goszcząc regularne rozgrywki ligi MLS oraz mecze futbolu amerykańskiego.

Czy polska kadra ostatecznie poleci do Dallas? Wszystko zależy od wyników nadchodzących baraży o mundial. Półfinałowe starcie z Albanią zaplanowano na 26 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie, a finał odbędzie się trzy dni później. W przypadku zwycięstwa, decydujący mecz o awans Polacy rozegrają na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina – Szwecja.

Piłkarska Reprezentacja Polski
Reprezentacja Polski
Mundial