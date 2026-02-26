Natasza Urbańska wypoczywa w USA. Zdjęcie z plaży robi furorę w sieci

Kariera i życie prywatne Nataszy Urbańskiej

Natasza Urbańska jest obecna na polskiej scenie od dekad. Swoją przygodę z teatrem Studio Buffo rozpoczęła jeszcze jako nastolatka, szybko udowadniając, że dysponuje nie tylko urodą, ale przede wszystkim charyzmą i warsztatem. Media od lat rozpisują się o jej życiu, głównie w kontekście związku ze starszym o 18 lat Januszem Józefowiczem (66 l.).

48-latka nie zwalnia tempa i regularnie pojawia się na branżowych wydarzeniach. Jeszcze niedawno widzowie mogli oglądać ją w roli jurorki formatu „The Voice Kids”, jednak kilka miesięcy temu jej przygoda z programem TVP2 dobiegła końca. Gwiazda zapowiedziała wówczas, że skupia się na nowych wyzwaniach zawodowych.

Ważnym momentem w jej karierze był ubiegły rok, kiedy to świętowała okrągły jubileusz 30-lecia pracy artystycznej. Z tej okazji w połowie listopada zorganizowano dwa widowiska, podczas których Natasza Urbańska zaprezentowała pełen wachlarz swoich umiejętności wokalnych, aktorskich i tanecznych.

Zdjęcie w bikini podbija Instagram piosenkarki

Artystka chętnie ucieka z kraju, wybierając zagraniczne kierunki podróży, czym dzieli się ze społecznością ponad 190 tysięcy obserwujących na Instagramie. Obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie korzysta z uroków słonecznej aury. W czwartek po południu w mediach społecznościowych pojawiła się fotografia z relaksu nad wodą, która natychmiast przykuła uwagę internautów.

Na opublikowanym zdjęciu piosenkarka pozuje w skąpym, wzorzystym stroju kąpielowym. Pod postem błyskawicznie pojawiła się masa pozytywnych opinii zachwyconych fanów. Patrząc na jej doskonałą formę, aż trudno uwierzyć, że w zeszłym roku gwiazda obchodziła 48. urodziny.

