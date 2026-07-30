Oliwia Mikulska walczy o koronę miss w zachwycającej kreacji. Ta suknia ma wyjątkowe znaczenie!

Strój z ukrytym znaczeniem. Oliwia Mikulska walczy o koronę w wyjątkowej kreacji

Podczas gdy oczy całego świata zwrócone są na finał konkursu Miss Supranational 2026, polska reprezentantka, Oliwia Mikulska, ma w zanadrzu coś więcej niż tylko urodę i pewność siebie. Jej strój narodowy, zaprojektowany przez Roberta Czerwika, to prawdziwe dzieło sztuki z osobistą historią w tle. Kreacja jest hołdem dla kobiet i wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Dominująca w projekcie biel symbolizuje czystość i szlachetność, ale to detale przykuwają największą uwagę. Kluczowym elementem stroju jest bowiem oryginalna koronka koniakowska. Co najważniejsze, część koronek wykorzystanych w kreacji pochodzi z prywatnych zbiorów bliskich Oliwii osób, co nadaje jej niezwykle osobisty i sentymentalny charakter. Całość uzupełnia błękitny akcent inspirowany polskim niebem oraz motyw ostu, symbolizujący siłę, odwagę i zdolność do rozkwitania nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zobacz również: Wielki finał Miss Polski 2026. O koronę najpiękniejszej walczą policjantka i rolniczka

Wielka gala już jutro. Polska trzyma kciuki!

Emocje sięgają zenitu, bo już jutro, w piątek 31 lipca, poznamy nową Miss Supranational. O godzinie 19:55 w Amfiteatrze w Nowym Sączu rozpocznie się uroczysta gala, podczas której reprezentantki z całego świata powalczą o jeden z najważniejszych tytułów w świecie konkursów piękności. To właśnie wtedy dotychczasowa zwyciężczyni, Eduarda Braum, przekaże koronę swojej następczyni.

Wszystkie oczy polskich widzów będą zwrócone na Oliwię Mikulską, która reprezentuje nasz kraj w tegorocznej edycji. Prezentacja w wyjątkowym stroju narodowym to tylko jeden z elementów, które mogą zaważyć na ostatecznym werdykcie.

Zobacz również: Kto wystąpi podczas finału Miss Polski 2026? Polsat ujawnił listę artystów

To nie tylko jeden wieczór. Tak wyglądała walka o finał

O tym, kto założy koronę, nie zdecyduje wyłącznie występ podczas finałowej gali. Jurorzy bacznie obserwowali uczestniczki przez całe zgrupowanie. Kandydatki były oceniane podczas prób, sesji zdjęciowych, wywiadów i preeliminacji, gdzie wystąpiły w strojach kąpielowych oraz sukniach wieczorowych. Liczyła się nie tylko prezencja, ale także swoboda na scenie i pewność siebie.

Ważnym punktem przygotowań był również pokaz Miss Supramodel of the Year, a także konkurs Miss Talent, w którym swoje umiejętności zaprezentowało pięć finalistek – z Belgii, Chin, Curaçao, Nigerii i Singapuru. To dowód na to, jak wiele różnych pasji i osobowości spotkało się w tegorocznej edycji konkursu.

Zobacz również: Kto poprowadzi Miss Supranational 2026? U jej boku były zwycięzca konkursu

Oliwia Mikulska o kulisach: „Wspieramy się nawzajem”

Choć rywalizacja jest zacięta, za kulisami panuje zaskakująco dobra atmosfera. Opowiedziała o tym sama Oliwia Mikulska, która podzieliła się wrażeniami z ostatnich dni przygotowań.

- Atmosfera na zgrupowaniu jest po prostu niesamowita, jakbyśmy z finalistkami znały się od lat. Choć konkurs to czas pełen wyzwań i intensywnych przygotowań, każdego dnia wspieramy się nawzajem i tworzymy wyjątkową atmosferę - przyznaje polska reprezentantka.

Gdzie oglądać finał Miss Supranational 2026?

Czy korona Miss Supranational 2026 trafi do reprezentantki Polski? Finałowa gala będzie zwieńczeniem tygodni prób, występów i spotkań uczestniczek z całego świata. Przekonamy się o tym już wkrótce.

Transmisja gali finałowej Miss Supranational 2026 na żywo z Amfiteatru w Nowym Sączu odbędzie się w piątek, 31 lipca, o godz. 19:55 w Telewizji Polsat.

27

Śmieszny scenariusz i uwodzicielska Bullock. Jak dobrze pamiętasz film "Miss Agent"? Pytanie 1 z 11 Jak brzmi angielska nazwa filmu "Miss agent"? Miss Congeniality Congeniality Miss Miss Agent Następne pytanie