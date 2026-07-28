Kto poprowadzi Miss Supranational 2026? U jej boku były zwycięzca konkursu

Gospodarzami finału Miss Supranational 2026 będą Ida Nowakowska oraz Fezile Mkhize. Gala odbędzie się 31 lipca w Nowym Sączu i będzie transmitowana na żywo od godz. 19:55 w Polsacie. Dla Idy Nowakowskiej nie będzie to pierwsze duże telewizyjne widowisko. Tancerka i prezenterka od lat związana jest z programami rozrywkowymi, koncertami i wydarzeniami transmitowanymi na żywo.

Ida Nowakowska poprowadzi Miss Supranational 2026

Ida Nowakowska ma doświadczenie zarówno taneczne, jak i telewizyjne. Widzowie znają ją między innymi z programów rozrywkowych, talent show i transmisji dużych wydarzeń. Podczas Miss Supranational będzie musiała połączyć prowadzenie międzynarodowego konkursu z kolejnymi prezentacjami kandydatek, występami muzycznymi i ogłaszaniem decyzji jury. Prezenterka będzie także związana z kolejnymi galami Festiwalu Piękna. Według zapowiedzi Polsatu znajdzie się między innymi w gronie jurorów finału Miss Polski 2026.

Kim jest Fezile Mkhize?

Drugim prowadzącym będzie Fezile Mkhize z Republiki Południowej Afryki. Jest lekarzem, aktorem, modelem i prezenterem telewizyjnym. W 2024 roku zdobył tytuł Mister Supranational. Doskonale zna więc konkurs od strony uczestnika i wie, z jakimi emocjami mierzą się kandydatki wychodzące na finałową scenę. Jego udział nada gali międzynarodowy charakter. Fezile Mkhize ma również doświadczenie przed kamerą, dzięki czemu nie wystąpi wyłącznie jako były laureat, ale jako pełnoprawny gospodarz widowiska.

Kto odpowiada za finałowe widowisko?

Reżyserem gali Miss Supranational 2026 jest Maciej Sobociński. Za choreografię odpowiada natomiast Maciej Zakliczyński. To szczególnie ważne podczas konkursu, w którym na scenie pojawia się kilkadziesiąt kandydatek. Poszczególne prezentacje muszą zostać połączone z występami muzycznymi, ogłaszaniem wyników i kolejnymi etapami selekcji.

Kiedy oglądać Miss Supranational 2026?

Finał odbędzie się w piątek 31 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Transmisja rozpocznie się o godz. 19:55 w Polsacie. O koronę ma walczyć około 76 uczestniczek reprezentujących kraje z różnych kontynentów. Polską kandydatką jest Miss Polski 2025 Oliwia Mikulska.

Galeria: Miss Supranational 2026 - uczestniczki. Główne faworytki do korony

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