Zadławienie dziecka w Skarżysku-Kamiennej. Policjanci pomogli w szybkim dotarciu do szpitala

Interwencja dzielnicowych na ulicy 1 Maja

29 lipca 2026 roku około południa przy ulicy 1 Maja w Skarżysku-Kamiennej do pełniących służbę dzielnicowych podszedł zdenerwowany mężczyzna. 36-letni mieszkaniec miasta poprosił o natychmiastową pomoc dla swojej 2-letniej córki, która znajdowała się w samochodzie. Z relacji ojca wynikało, że dziewczynka zadławiła się pokarmem i miała z tego powodu poważne trudności z oddychaniem. Asp. szt. Katarzyna Erbill oraz asp. Michał Kruczyński od razu zajęli się zgłoszeniem, aby umożliwić dziecku jak najszybsze otrzymanie ratunku.

Współpraca policji ze szpitalem w Skarżysku-Kamiennej

Mundurowi o zaistniałej sytuacji powiadomili dyżurnego skarżyskiej jednostki, który bezzwłocznie skontaktował się ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Przekazanie tych informacji pozwoliło personelowi medycznemu przygotować się na przyjęcie małej pacjentki i niezwłoczne udzielenie jej pomocy. Dzielnicowi zadbali o to, aby przejazd do placówki medycznej odbył się sprawnie oraz w bezpieczny sposób. Po dotarciu do celu 2-latka trafiła pod opiekę lekarzy, od których otrzymała niezbędne wsparcie.

Źródło: Policja.pl