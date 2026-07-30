Zatrzymanie w województwie wielkopolskim. 46-latek znieważył obywateli Ukrainy

Zatrzymanie 46-latka w województwie wielkopolskim

Obecnie z zatrzymanym 46-latkiem prowadzone są niezbędne czynności w Komisariacie Policji w Skawinie. Funkcjonariusze przygotowują dokumentację, a sprawa mężczyzny zostanie w dalszej kolejności przekazana do Prokuratury Rejonowej w Wieliczce. Do ujęcia podejrzanego doszło 29 lipca 2026 roku poza granicami Małopolski, na obszarze województwa wielkopolskiego. Policjanci podjęli te działania w związku z podejrzeniem o znieważenie na tle narodowym i groźby karalne.

Incydent na tle narodowościowym w powiecie krakowskim

Do zdarzenia, którego dotyczy prowadzone postępowanie, doszło 24 lipca 2026 roku na terenie powiatu krakowskiego. Dzień później, 25 lipca 2026 roku, pokrzywdzeni obywatele Ukrainy zgłosili się do jednostki Policji i złożyli oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. W ramach prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu oraz przesłuchali świadków zdarzenia. Działania te pozwoliły na rozpoczęcie poszukiwań sprawcy, które zakończyły się jego zatrzymaniem kilka dni po samym incydencie.

Źródło: Policja.pl