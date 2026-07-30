Joanna Opozda wygina się w mikrobikini. Gwiazda pokazała formę na wakacjach z synem

Joanna Opozda po rozwodzie wypoczywa w raju

Joanna Opozda zadebiutowała przed kamerą w filmie krótkometrażowym „Siemiany”. Od tego momentu stale buduje swoją pozycję w świecie filmu, choć przełomowa rola wciąż przed nią. Widzowie najbardziej kojarzą ją z serialem „Pierwsza miłość”, w którym grała Jowitę Kaczmarek. Najważniejszym dotychczasowym sprawdzianem w jej dorobku była z kolei kreacja tytułowej bohaterki w produkcji „Brigitte Bardot cudowna” reżyserowanej przez Lecha Majewskiego.

Ostatnie lata to jednak czas, w którym media żyły głównie jej sprawami osobistymi, a nie zawodowymi. Joanna Opozda ma za sobą głośną relację z Antonim Królikowskim. W sierpniu 2021 roku stanęli na ślubnym kobiercu, a niedługo później ogłosili, że spodziewają się potomka. Związek rozpadł się jednak jeszcze przed przyjściem chłopca na świat, kiedy wyszły na jaw zdrady aktora.

Po burzliwym, medialnym konflikcie, z początkiem lipca małżeństwo oficjalnie się zakończyło. Po tych trudnych chwilach aktorka zdecydowała się na zasłużony odpoczynek. Wraz z czteroletnim Vincentem wyjechała do prestiżowego ośrodka w tureckiej Antalyi. Z racji nawiązanej z hotelem współpracy reklamowej, w mediach społecznościowych nie brakuje z jej strony pochwał na temat tego miejsca.

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Joanna Opozda w mini bikini wygina się do granic możliwości

Aktorka w pełni cieszy się wspaniałą aurą i atrakcjami zapewnianymi przez resort. W jej wakacyjnym bagażu nie mogło zabraknąć kostiumów kąpielowych. Opozda od lat olśniewa nienaganną sylwetką. Dzięki doświadczeniu w modelingu prezentuje figurę, która budzi podziw wielu osób ze świata show-biznesu, nic więc dziwnego, że z dumą ją eksponuje. Niedawno zrobiła furorę, publikując zdjęcie ze swoją siostrą Aleksandrą. Kobiety zaprezentowały się na egzotycznej plaży w skąpych strojach kąpielowych.

W czwartkowy wieczór Joanna zamieściła kolejną fotografię, na której widać jej świetną formę. Tym razem jednak nie była to standardowa fotka znad wody. Jak przyznała sama gwiazda, ujęcie zostało wykonane znienacka przez jej mamę. Zdjęcie uwieczniło moment, w którym aktorka demonstrowała synkowi, jak wykonać mostek ze stania.

Kocham to zdjęcie. Jest zrobione z ukrycia przez moją mamę kiedy pokazywałam Vincentowi mostek ze stania - napisała Opozda.

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