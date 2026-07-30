Kto wystąpi podczas finału Miss Polski 2026? Polsat ujawnił listę artystów

Tatiana Okupnik o swoim życiu rodzinnym. Jak ona to wszystko łączy?

Finał Miss Polski 2026 będzie nie tylko konkursem, ale także rozbudowanym widowiskiem muzycznym. Polsat ogłosił, że podczas gali wystąpią Cleo, Sound’n’Grace, Antek Smykiewicz, Tatiana Okupnik oraz Agata Buczkowska. Występy artystów zostaną połączone z kolejnymi prezentacjami 24 finalistek. Najpiękniejszą Polkę poznamy w niedzielę 2 sierpnia. Początek transmisji o godz. 19:55 w Polsacie.

Cleo wystąpi podczas Miss Polski 2026

Jedną z największych muzycznych gwiazd finału będzie Cleo. Wokalistka zdobyła ogromną popularność dzięki współpracy z Donatanem i przebojowi „My Słowianie”, z którym reprezentowała Polskę podczas Eurowizji w 2014 roku. Od tego czasu zbudowała samodzielną karierę i nagrała wiele radiowych hitów. Charakterystyczny wokal, energetyczne występy i styl łączący pop z elementami inspirowanymi folklorem sprawiają, że jej koncerty dobrze wpisują się w widowiskową oprawę telewizyjnych gal. Polsat nie ujawnił jeszcze, jaki utwór Cleo wykona podczas finału Miss Polski 2026.

Sound’n’Grace zadba o potężne brzmienie

Na scenie w Nowym Sączu pojawi się również Sound’n’Grace. Zespół chóralno-wokalny zdobył rozpoznawalność dzięki takim utworom jak „Dach” i „Możesz wszystko”. Liczne głosy, rozbudowane aranżacje i energetyczne refreny mogą stać się oprawą jednej z najbardziej efektownych prezentacji finalistek. Grupa jest dobrze znana widzom dużych koncertów i telewizyjnych widowisk. Sound’n’Grace ma wystąpić nie tylko podczas finału Miss Polski, ale także w muzycznej części gali Mister Supranational 2026.

Tatiana Okupnik wraca na scenę Festiwalu Piękna

Kolejną gwiazdą wieczoru będzie Tatiana Okupnik. Wokalistka przez lata była związana z zespołem Blue Café, z którym nagrała między innymi przeboje „You May Be in Love” oraz „Do nieba, do piekła”. Później rozpoczęła karierę solową, a jej charakterystyczny głos pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych na polskiej scenie. Podczas Festiwalu Piękna 2026 Tatiana Okupnik ma

pojawić się zarówno na gali Mister Supranational, jak i podczas finału Miss Polski.

Antek Smykiewicz zaśpiewa podczas finału Miss Polski

W gronie zaproszonych wykonawców znalazł się także Antek Smykiewicz. Artysta jest znany między innymi z utworów „Pomimo burz”, „Neony” oraz „Już nie ty”. Szeroka publiczność poznała go dzięki udziałowi w programach muzycznych. Wokalista dotarł do finału pierwszej edycji „The Voice of Poland”, a kilka lat później wystąpił również w „Must Be the Music. Tylko muzyka”. Antek Smykiewicz ma być jednym z artystów pojawiających się podczas więcej niż jednej gali tegorocznego Festiwalu Piękna.

Agata Buczkowska także pojawi się na scenie

Listę wykonawców finału Miss Polski 2026 uzupełnia Agata Buczkowska. Wokalistka była związana z zespołem Ich Troje, z którym nagrała album „Pierwiastek z dziewięciu”. Wcześniej występowała między innymi w programie „The Voice of Poland”. Polsat nie ujawnił jeszcze, czy podczas finału zaprezentuje własny utwór, cover czy wystąpi w muzycznym duecie z innym artystą.

Kto zaśpiewa podczas Miss Polski 2026? Pełna lista

Podczas finału wystąpią:

Cleo,

Sound’n’Grace,

Antek Smykiewicz,

Tatiana Okupnik,

Agata Buczkowska.

Na opublikowanej przez Polsat liście wykonawców gali Miss Polski nie ma Blanki. Artystka została zapowiedziana jako jedna z gwiazd finału Miss Supranational 2026.

Miss Polski 2026 – kiedy i gdzie oglądać?

Finał odbędzie się 2 sierpnia 2026 roku w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Gospodyniami gali będą Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska, a za kulisami pojawią się Aleksander Sikora i Miss Polski 2024 Kasandra Zawal. Transmisja Miss Polski 2026 rozpocznie się w niedzielę o godz. 19:55 w Polsacie. O koronę i 100 tys. zł nagrody powalczą 24 finalistki.