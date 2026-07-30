Julia Wieniawa zaśpiewa na jednej scenie z Andreą Bocellim. Szykuje się wyjątkowy występ

Julia Wieniawa zaśpiewa z Andreą Bocellim

Julia Wieniawa przed kamerą ponad dekadę temu w serialu „Rodzinka.pl”, a dzisiaj jest absolutną gwiazdą rodzimego świata rozrywki. Aktorka ma na swoim koncie gigantyczny sukces w sieci, gdzie śledzi ją ponad 2,3 miliona użytkowników Instagrama. Ponadto zajmuje wysoką, czwartą pozycję w zestawieniu najcenniejszych kobiecych marek osobistych przygotowywanym regularnie przez magazyn „Forbes Women”.

Ostatnie lata to u niej zdecydowany zwrot w stronę branży fonograficznej. Młoda wokalistka spędza mnóstwo czasu na tworzeniu piosenek, co owocuje kolejnymi udanymi premierami na rynku. Artystka pieczołowicie przygotowuje swoje występy na żywo, aby każdy element widowiska zachwycał zgromadzoną publiczność. Jej dyskografia obejmuje wydany dwa lata temu krążek „Omamy” oraz płytę „Światłocienie”, która trafiła do rąk słuchaczy zeszłej jesieni.

Miniona wiosna upłynęła artystce pod znakiem intensywnych tras koncertowych i licznych występów na muzycznych wydarzeniach telewizyjnych. Kilka dni temu wokalistka zapowiedziała w mediach społecznościowych, że szykuje się do kolejnego niezwykłego duetu muzycznego. Jej fani natychmiast rozpoczęli spekulacje, wymieniając głównie nazwiska polskich gwiazd, jednak dzień później tajemnica została oficjalnie rozwiana przez samą piosenkarkę.

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Trasa koncertowa Andrei Bocellego w Polsce

Wokalistka stanie przed mikrofonem ramię w ramię z 67-letnim Andreą Bocellim, który jest stałym bywalcem nadwiślańskich aren. Wybitny śpiewak operowy odwiedzi nasz kraj z okazji wielkiego jubileuszu trzydziestolecia wydania swojego słynnego albumu „Romanza”.

Nawet nie wiem, jak zebrać to w słowa. Sama nie dowierzam, że to się wydarzy. Ale tak, nie jest to sen, jest to prawda, zostałam oficjalnie zaproszona do zaśpiewania z nim dwóch koncertów w Polsce. Cóż mam powiedzieć, takich zaproszeń się nie odrzuca, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zaśpiewać z nim najpiękniej, jak tylko potrafię. Jaka to będzie piosenka, tego nie mogę zdradzić. Ale zapraszam was serdecznie, bo to będzie, przynajmniej dla mnie, historyczny moment - powiedziała na instagramowym nagraniu.

W ramach nadchodzącego tournée włoskiego mistrza, młoda artystka uświetni swoją obecnością dwa rodzime przystanki na trasie. Publiczność będzie mogła podziwiać ten wyjątkowy występ czternastego sierpnia w Gdańsku oraz dwa dni później w stolicy. Sama piosenkarka przyznaje otwarcie, że udział w tak prestiżowym przedsięwzięciu traktuje jako absolutnie olbrzymie wyróżnienie.

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QUIZ. Te aktorki urodziły się w PRL czy w latach 90.? Figura, Kurdej-Szatan, Janda, Kaczorowska, Wieniawa Pytanie 1 z 20 Katarzyna Figura urodziła się w: PRL latach 90. Następne pytanie