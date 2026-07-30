Wypadek w Brzegu. Policjanci pomogli rannemu motorowerzyście na DK 39

Interwencja funkcjonariuszy na skrzyżowaniu w Brzegu

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu 29 lipca 2026 roku wracali z Powiatowych Obchodów Święta Policji w Brzegu. Przejeżdżając drogą krajową numer 39, na skrzyżowaniu ulic Krakusa oraz Błonie, zauważyli leżącego na jezdni mężczyznę oraz wywrócony motorower. Poszkodowany był zdezorientowany i znajdował się w szoku, a z rany na jego głowie płynęła krew. Mimo że mężczyzna próbował samodzielnie opuścić drogę, sprawiało mu to wyraźną trudność, dlatego mundurowi natychmiast przystąpili do działania.

Pomoc przedmedyczna i zabezpieczenie miejsca zdarzenia

Funkcjonariusze z opolskiego pododdziału udzielili rannemu niezbędnej pomocy i wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Aby zapewnić bezpieczeństwo innym uczestnikom ruchu oraz umożliwić pracę służbom, policjanci podjęli się ręcznego kierowania ruchem na skrzyżowaniu. Wkrótce na miejsce przybyli również funkcjonariusze z Brzegu, którzy przejęli dalsze czynności związane z obsługą tego zdarzenia drogowego. 45-letni poszkodowany został ostatecznie przewieziony do szpitala przez wezwaną karetkę pogotowia.

Przyczyny wypadku na drodze krajowej nr 39

Wstępne ustalenia pracujących na miejscu policjantów wskazują, że do zdarzenia doprowadził 54-letni kierowca volkswagena. Mężczyzna na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu motorowerem mieszkańcowi Dobrzenia, co doprowadziło do jego upadku. W wyniku tego zdarzenia 45-latek doznał urazu głowy, a także złamania żeber oraz prawej łopatki. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy drogówki badanie alkomatem wykazało, że obaj uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Sprawca zdarzenia za doprowadzenie do wypadku odpowie teraz przed sądem.

Źródło: Policja.pl