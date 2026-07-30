GKS Katowice z awansem w Lidze Konferencji. Drużyna odrobiła straty w meczu z MSK Żylina

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-07-30 23:01

GKS Katowice wywalczył awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując po zaciętym boju słowacki zespół MSK Żylina. Dla śląskich kibiców jest to historyczny moment, ponieważ ich drużyna powróciła do rywalizacji w europejskich pucharach po ponad dwóch dekadach przerwy. Emocjonujące widowisko na długo zapadnie w pamięć sympatyków klubu z uwagi na niesamowity przebieg boiskowych wydarzeń.

Śląska drużyna w imponujący sposób zaznaczyła swoją ponowną obecność na arenie międzynarodowej. W rewanżowym starciu drugiej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji Europy katowiczanie pokonali MSK Żylina wynikiem 3:1, co zagwarantowało im przejście do następnej fazy rozgrywek. Warto przypomnieć, że pierwsze spotkanie zakończyło się porażką polskiego zespołu 1:2. W decydującym meczu gracze z Katowic otworzyli wynik w 49. minucie za sprawą celnego strzału Adama Zrelaka. Sytuacja skomplikowała się zaledwie osiem minut później, kiedy to Frantisek Kosa wyrównał stan rywalizacji. W tamtym momencie szanse na awans polskiej drużyny drastycznie zmalały, a zawodnicy mieli nadzieję na doprowadzenie rywalizacji chociażby do dogrywki. Ostatecznie dodatkowy czas gry okazał się całkowicie zbędny, ponieważ Katowiczanie zdołali odrobić straty z nawiązką. W 79. minucie drogę do siatki znalazł Mateusz Wdowiak, a niespełna trzy minuty później rezultat na 3:1 ustalił Ilja Szkurin. Słowacka ekipa nie potrafiła już odpowiedzieć na te ciosy, dzięki czemu GKS Katowice zameldował się w trzeciej rundzie eliminacyjnej.

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