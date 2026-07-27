Piękności z całego świata walczą o tytuł Miss Supranational 2026. Polskę reprezentuje zjawiskowa Oliwia Mikulska. Zobaczcie zdjęcia!

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Uczestniczki Miss Supranational 2026 przed obiektywem
Dziewczyny walczące o wygraną w wyborach Miss Supranational 2026 prezentują nie tylko atrakcyjny wygląd, ale wnoszą też własną kulturę, charakter oraz inspirujące historie. Różnorodne kandydatki czarują pewnością siebie, osobistym urokiem i społecznym zaangażowaniem, a ich wyjątkową urodę uchwycono w trakcie oficjalnej sesji zdjęciowej. Radochna Śmigielska stworzyła ujęcia oddające zarówno piękno, jak i indywidualne cechy każdej z pań. Nad nieskazitelnym makijażem czuwała ekipa Estée Lauder z Global Pro Makeup Artist, Pawłem Borkowskim na czele. Za fryzury odpowiadały specjalistki z Akademii Zaremba, natomiast stylizacyjne detale dopracowała Kasia Cygańska.
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Oliwia Mikulska powalczy o koronę Miss Supranational 2026 dla Polski
W roli reprezentantki naszego kraju występuje Oliwia Mikulska, dzierżąca obecnie tytuł Miss Polski 2025. Dla uroczej blondynki nadeszły niezwykle pracowite dni. Niebawem powalczy o międzynarodowe wyróżnienie, a ledwie dwa dni później, w trakcie finału krajowych wyborów, odda polską koronę swojej następczyni. Będzie to bardzo symboliczne podsumowanie minionego roku, w którym nie brakowało imponujących sukcesów, nowych przeżyć oraz licznych wyjazdów.
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Miss Supranational to plebiscyt, którego światowa renoma od wielu lat umacnia się właśnie w naszym kraju. Uroczysty finał Miss Supranational 2026 zaplanowano na 31 lipca, podczas trwania Festiwalu Piękna 2026. Wydarzenie będzie można oglądać na żywo, a transmisja z pewnością zbierze przed ekranami potężną widownię. Obecnie panująca Miss, Brazylijka Eduarda Braum, przekaże koronę nowej zwyciężczyni, oficjalnie zamykając swoją kadencję.
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Festiwal Piękna uchodzi za jedno z czołowych wydarzeń w swojej kategorii w Europie. Rolę organizatora pełni Nowa Scena, za produkcję odpowiada Telewizja Polsat, głównym partnerem jest Województwo Małopolskie, a miastem-gospodarzem pozostaje Nowy Sącz. W tych dniach miejscowość na nowo przemieni się w globalną stolicę kobiecej urody, zapraszając w swoje progi reprezentantki wszystkich kontynentów oraz rzesze miłośników konkursów piękności.
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