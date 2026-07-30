Julia von Stein znowu trafi na stół operacyjny. Lekarz będzie musiał "otworzyć jej twarz"

Julia von Stein przeszła nieudany lifting twarzy

Popularność Julii von Stein, mającej 29 lat, rozpoczęła się od występów w formatach stacji TTV. Widzowie poznali ją dzięki "Królowym życia", a później śledzili jej losy w "Diabelnie boskich". Ogromne emocje budzi też codzienna praca celebrytki, która mimo wykształcenia dziennikarskiego, wspiera rodziców w prowadzeniu zakładu pogrzebowego. Jej profil na Instagramie przyciąga ponad pół miliona obserwujących. W bieżącym roku Julia von Stein zrezygnowała z telewizji i założyła własnego vloga, na którym dokumentowała między innymi poszukiwania idealnego domu i partnera życiowego.

W środku lata 29-latka podzieliła się w sieci filmem zatytułowanym "Spowiedź", obnażając prawdę o swoich poprawkach urodowych. Mimo młodego wieku, celebrytka ma na koncie mnóstwo poważnych ingerencji chirurgicznych. Lista zabiegów obejmuje korektę nosa, a także powiększenie pośladków i biustu. Julia von Stein chętnie relacjonowała w internecie przebieg rekonwalescencji, pokazując się w opatrunkach prosto z kliniki, by ostatecznie zaprezentować fanom efekty interwencji chirurga.

Poprzedni rok przyniósł w życiu gwiazdy TTV kolejną, radykalną zmianę – kompleksowy lifting twarzy. Pod koniec lipca celebrytka upubliczniła materiał zza kulis tego zabiegu. Przyznała, że wiązała z nim ogromne oczekiwania. Sama operacja była niezwykle skomplikowana – trwała 9 godzin i łączyła kilka procedur, takich jak modelowanie brody, lifting szyi i dolnej partii twarzy, uniesienie brwi, korektę okolic oczu (w tym zabieg Foxy Eye), przeszczep tłuszczu pod oczy oraz powiększanie ust.

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Julia von Stein znowu będzie operowana. „Muszę liczyć na cud”

Długi proces gojenia przyniósł głębokie rozczarowanie. W swoim nagraniu Julia von Stein ostro skrytykowała lekarza wykonującego zabieg. Odniosła się również do fali negatywnych komentarzy, z jaką musiała się zmierzyć w internecie.

Mam świadomość tego, jak ja wyglądam. Setki razy w komentarzach chciałam wam odpisać na wasz hejt, że wyglądam jak potwór, że wyglądam jak kosmita. K***a ja o tym wiem, ja się z tym zgadzam w 100 procentach. […] Można wyglądać w życiu lepiej, gorzej. Chodzi o to, że ta operacja odebrała mi możliwość tego, że ja się mogę uśmiechać. Gdy zaczynam się uśmiechać, znikają moje oczy. Tłuszcz, który został przeszczepiony po bokach, który zniknął nie wiadomo gdzie, spłynął - mówiła.

Zwiastun nowego odcinka na profilu celebrytki zdradza, że to nie koniec jej walki o wymarzony wygląd. Julia von Stein podjęła decyzję o kolejnej interwencji chirurgicznej, mającej uratować jej twarz.

Modlę się, żeby ta operacja się udała. Nie mam pojęcia, co się stanie, kiedy lekarz otworzy moją twarz i zobaczy, co w środku się wydarzyło. Czy podejmie się zabiegu, czy go przerwie. Tym razem naprawdę jedyne, co mi pozostało, to liczyć na cud - przyznała von Stein.

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