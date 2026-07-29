Miss Supranational 2026 – kiedy i gdzie oglądać? Data, godzina i transmisja

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Finał Miss Supranational 2026 odbędzie się w piątek 31 lipca w Nowym Sączu. Gala rozpocznie się o godz. 19:55 i będzie transmitowana na żywo na antenie Telewizji Polsat. Wydarzenie otworzy tegoroczny Festiwal Piękna, podczas którego zostaną wybrani również Mister Supranational oraz Miss Polski 2026.

Miss Supranational 2026 – data i godzina finału

Tegoroczna gala będzie już 17. edycją międzynarodowego konkursu. Według zapowiedzi Polsatu weźmie w niej udział około 76 reprezentantek różnych krajów i kontynentów.

Najważniejsze informacje:

data: piątek, 31 lipca 2026 roku,

godzina: 19:55,

transmisja: Polsat,

miejsce: Amfiteatr Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.

Kandydatki przyjechały do Małopolski już w połowie lipca. Najpierw uczestniczyły w przygotowaniach i próbach w Krakowie, a następnie przeniosły się do Krynicy-Zdroju. Podczas zgrupowania brały udział w sesjach zdjęciowych, oficjalnych spotkaniach oraz próbach do finałowego widowiska.

Gdzie oglądać Miss Supranational 2026?

Galę będzie można oglądać na żywo w Telewizji Polsat. Początek transmisji zaplanowano na godz. 19:55. Polsat informuje również o możliwości oglądania materiałów związanych z Festiwalem Piękna online. Dokładną dostępność transmisji internetowej najlepiej sprawdzić bezpośrednio przed finałem w aktualnym programie stacji i serwisie Polsat Box Go.

Kto reprezentuje Polskę na Miss Supranational 2026?

Polskę reprezentuje Oliwia Mikulska, Miss Polski 2025. Kandydatka ma za sobą rok wypełniony oficjalnymi wydarzeniami, podróżami i działalnością społeczną. Oliwia Mikulska angażuje się między innymi w pomoc dzieciom przebywającym na oddziałach onkologicznych, wspiera działania dotyczące zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz współpracuje z Fundacją Spełnionych Marzeń. Polsat podkreśla, że za swoją działalność otrzymała tytuł Ambasadora Zdrowia przyznany przez NFZ.

Jak wygląda finał Miss Supranational?

Podczas finału uczestniczki prezentują się w kilku konkursowych odsłonach. Ważną częścią widowiska są między innymi pokazy przygotowanych kolekcji oraz prezentacje strojów narodowych. Kandydatki oceniane są nie tylko pod względem wyglądu i sposobu poruszania się po scenie. Znaczenie mają również osobowość, umiejętność wypowiadania się, pewność siebie i zachowanie podczas całego zgrupowania. W gronie jurorów Miss Supranational 2026 znajdzie się między innymi Agnieszka Hyży. Na zwyciężczynię czeka nagroda główna w wysokości 50 tys. dolarów.

Kto poprowadzi finał?

Gospodarzami gali będą Ida Nowakowska oraz Fezile Mkhize. Reżyserem wydarzenia jest Maciej Sobociński, natomiast choreografię przygotowuje Maciej Zakliczyński. Finał Miss Supranational 2026 rozpocznie się w piątek 31 lipca o godz. 19:55 w Polsacie.