Motor Lublin podejmie Jagiellonię Białystok w ekstraklasie. Mariusz Misiura o nadchodzącym spotkaniu

Starcie z Jagiellonią Białystok

Mariusz Misiura przewiduje zacięty mecz w piątkowy wieczór. Szkoleniowiec Motoru Lublin uważa, że obie drużyny będą dążyły do ofensywnej gry. Jego zdaniem o wyniku zadecyduje skuteczność w wykorzystywaniu stworzonych okazji bramkowych.

Misiura docenia siłę przeciwnika. Zwraca uwagę na doświadczenie i zgranie podstawowej jedenastki Jagiellonii, podkreślając ich powtarzalność oraz sukcesy w europejskich pucharach.

"Zapowiada się ciekawe widowisko, bo Jagiellonia będzie dążyła do zdominowania spotkania, ale my w jakiś sposób będziemy chcieli robić to samo. Uważam więc, że obydwie drużyny będą miały swoje sytuacje w ofensywie i kluczowe będzie, kto skuteczniej je wykorzysta" - ocenił Misiura.

"Gramy z drużyną, której pierwsza jedenastka długo już gra ze sobą. Widać tam powtarzalność, automatyzmy i mocne wyrachowanie, bo mieli bardzo dobre sezony w Europie" - dodał.

Motor Lublin po rewolucji kadrowej

Po znaczących zmianach w składzie drużyna z Lublina rozpoczęła sezon od zremisowanego 2:2 wyjazdowego meczu z Widzewem Łódź. Misiura jest zadowolony z postawy swoich podopiecznych i uważa, że dysponuje silną podstawową jedenastką. Zauważa także, że zmiennicy spełnili jego oczekiwania podczas debiutanckiego spotkania.

W spotkaniu z Widzewem pozytywnie wyróżnili się nowi zawodnicy, w tym Portugalczyk Ivo Rodrigues, duński obrońca Tomas Santos oraz senegalski skrzydłowy Mbaye N’Diaye, który zdobył wyrównującego gola. Dobry występ zaliczyli również debiutujący w barwach Motoru Bartosz Bereszyński oraz rumuński bramkarz Mihai Popa.

"Uważam, że mamy bardzo silną jedenastkę, co pokazał mecz w Łodzi. Zrobiliśmy pięć zmian i każda spełniła nasze oczekiwania, więc bardzo wierzę w zawodników, którymi dzisiaj dysponujemy. Graliśmy z naprawdę dobrą drużyną, w której też jest dużo jakości, dlatego szanujemy ten punkt, choć jest oczywiście poczucie wewnętrznego niedosytu. Na kilku pozycjach mamy rywalizację, jak na przykład na skrzydłach czy na pozycji numer osiem, natomiast jeśli chodzi o stabilność, to uważam, że szóstka-siódemka zawodników będzie często pierwszym wyborem" - wyjawił.

Zainteresowanie meczem w Lublinie

Piątkowe spotkanie cieszy się dużym zainteresowaniem w Lublinie, co potwierdza wysoka sprzedaż biletów. Misiura podkreśla dobrą atmosferę w klubie i deklaruje, że zespół jest zmotywowany do zaprezentowania się z jak najlepszej strony przed własną publicznością.

Mecz 2. kolejki ekstraklasy między Motorem Lublin a Jagiellonią Białystok zaplanowano na piątek, na godzinę 20:30. Trzy godziny przed rozpoczęciem rywalizacji przed stadionem zostanie otwarte miasteczko dla kibiców, oferujące liczne atrakcje.