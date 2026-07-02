Trwa tegoroczna edycja Open'er Festival w Gdyni-Kosakowie. Na poszczególnych scenach zaplanowano koncerty rozmaitych gwiazd, zarówno z zagranicy, jak i tych doskonale znanych słuchaczom polskiej muzyki. Nie może też zabraknąć raperów, a jednym z nich jest Oki. Na dzień przed swoim show dołączył do innego artysty. Ku zdziwieniu wielu fanów - charakterystyczne kolce, które ponad dwa lata były nieodłącznym elementem jego scenicznego wizerunku, zastąpiła... gładko ogolona głowa!

Open'er Festival 2026: Oki gościem Sobla. Zaskoczył zmianą fryzury

Jedną z gwiazd, które przejęły sceny Open'era 2026 w piątek, 2 lipca, jest Sobel. Artysta zagrał na żywo na Orange Main Stage, wykonując dla tłumu fanów swoje największe przeboje. Nie zabrakło jednak niespodzianki! Na scenie pojawił się też Oki, który lubi od czasu do czasu z zaskoczenia dołączyć do kolegów po fachu. Niedawno wystąpił razem z Dawidem Podsiadłą w Poznaniu, a na poprzednich edycjach Open'er Festivalu był gościem u Taco Hemingwaya i Bambi.

Wizyta u Sobla to zapewne kontynuacja tej tradycji, jednak prawdziwe zdumienie przyniosła zmiana wizerunku. Oki pokazał się bez charakterystycznych kolców na głowie. Jak skomentował swoją przemianę? "Dajmy się oswoić tej sytuacji" - powiedział prosto ze sceny zaskoczonym fanom. Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Oki na Open'erze zagra 3 lipca. To będzie koncertowa premiera

Pozbawiony ikonicznej fryzury raper świętuje właśnie sukces EP-ki pt. "REKLAMACJA’47". Utwory z tego krążka po raz pierwszy wykona na żywo właśnie podczas Open'er Festival 2026. Oki zagra je premierowo na Tent Stage w piątek, 3 lipca.

Pod tym pseudonimem ukrywa się 27-letni Oskar Kamiński, który z hukiem podbił polską scenę hip-hopową w 2020 roku. Wydany dwa lata później album "Produkt47" zyskał status diamentowej płyty, a po dwóch kolejnych latach "Era47" osiągnęła pierwsze miejsce na oficjalnej liście sprzedaży w Polsce.

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