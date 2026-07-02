Wimbledon. Magda Linette odpada z rywalizacji deblowej

Wimbledon i porażka polsko-amerykańskiej pary

Magda Linette oraz Iva Jovic zakończyły zmagania na londyńskich kortach w pierwszej rundzie gry podwójnej. Polsko-amerykański debel musiał uznać wyższość belgijsko-rosyjskiego duetu Magali Kempen i Aleksandry Panowej. Spotkanie zakończyło się wynikiem 7:6 (7-0), 1:6, 5:7 na niekorzyść Linette i Jovic.

Dla polskiej tenisistki to definitywny koniec udziału w tegorocznej edycji tego prestiżowego turnieju. Wcześniej poznanianka pożegnała się z rywalizacją w pierwszej rundzie gry pojedynczej, w której uległa rozstawionej z numerem piątym Rosjance Mirrze Andriejewej 5:7, 4:6.

Kiedy zagra Katarzyna Piter?

Mimo odpadnięcia Magdy Linette kibice z Polski wciąż mają powody do śledzenia turnieju deblowego. W czwartek do gry przystąpi Katarzyna Piter, która powalczy o awans do kolejnego etapu rywalizacji na londyńskich kortach. Polka występuje w parze z czeską zawodniczką Anną Siskovą.

Przeciwniczkami polsko-czeskiej pary będą reprezentantki gospodarzy turnieju. Piter i Siskova skrzyżują rakiety z Brytyjkami, Katie Boulter oraz Heather Watson. Będzie to kluczowe starcie dla polskiej deblistki w tegorocznym Wimbledonie.