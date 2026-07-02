Krzysztof Kwiatkowski dołącza do "Tańca z Gwiazdami". Gwiazdor "M jak miłość" powalczy o Kryształową Kulę

Mikołaj Roznerski kibicuje koledze z "M jak miłość"

Emocje wokół nadchodzącego sezonu „Tańca z Gwiazdami” rosną z każdym dniem. Stacja Polsat regularnie odsłania karty dotyczące kolejnych uczestników walczących o Kryształową Kulę. Zmiany dotkną również składu sędziowskiego. Teraz twórcy formatu potwierdzili udział popularnego aktora z telenoweli „M jak miłość”.

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Przedstawiciele Polsatu potwierdzili, że Krzysztof Kwiatkowski zaprezentuje swoje umiejętności taneczne w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Widzowie uwielbiają go za rolę Jakuba Karskiego. W "M jak miłość" bohater ten przyjaźni się z Marcinem Chodakowskim, w którego wciela się Mikołaj Roznerski. Czas pokaże, czy aktor ma realne szanse na zdobycie statuetki.

No i wytańcz te kulę Krzychu

Takie wsparcie przekazał swojemu koledze z planu Mikołaj Roznerski. Szybko zareagowali też inni członkowie ekipy, w tym Adriana Kalska, Maria Dejmek i Jakub Sokołowski. Głos zabrali administratorzy konta telenoweli „M jak miłość”, komentując:

Suuuper! Trzymamy kciuki

Krzysztof Kwiatkowski to gwiazdor seriali "Hotel 52" i "Pierwsza miłość"

Aktor od lat z sukcesem łączy występy w kinie, telewizji oraz na scenach teatralnych. Widzowie doskonale znają go z obsady „Hotelu 52” czy „Pierwszej miłości”. Ponadto gwiazdor próbował swoich sił w siódmej odsłonie muzycznego show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Nadawca przekazał nowinę bezpośrednio na swoim profilu na Instagramie. W krótkim wpisie zaznaczono, że ceniony artysta wkrótce zamieni scenę teatralną na wymagający parkiet.

Oficjalne oświadczenie Polsatu o uczestniku "Tańca z Gwiazdami"

W rodzinie "Tańca z Gwiazdami" powitamy jesienią Krzysztofa Kwiatkowskiego. Aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, znany z takich produkcji serial "Hotel 52", "Pierwsza Miłość" czy "M jak Miłość", a także uczestnik siódmej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", tym razem stanie nie na deskach teatru, a na naszym parkiecie.

Pełne zestawienie gwiazd dziewiętnastego sezonu pozostaje na razie tajemnicą. Producenci planują odkrywać karty w kolejnych tygodniach. Wielkie poruszenie wywołują też roszady na fotelach jurorskich programu. Z formatem oficjalnie żegna się Ewa Kasprzyk, a jej następca wciąż pozostaje wielką niewiadomą.

Zbliżający się sezon tanecznego formatu będzie niezwykle różnorodny. Obecność w programie potwierdzili już aktorka Helena Englert, Dawid Swakowski znany jako „Żurnalista” oraz Marta „Mandaryna” Wiśniewska. Ponadto 26 czerwca 2026 roku poinformowano, że swoje umiejętności zaprezentuje 82-letni Andrzej Rosiewicz.

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