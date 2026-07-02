Lukas Podolski właścicielem Górnika Zabrze. Jakie są plany mistrza świata?

Nowa rola byłego mistrza świata

Drużyna prowadzona przez trenera Michala Gasparika przebywa obecnie na dziesięciodniowym zgrupowaniu w austriackim kurorcie Bad Haering. Podczas pobytu w Tyrolu zawodnicy zagrają mecze towarzyskie z takimi rywalami jak RB Salzburg, WSG Tirol oraz duński FC Nordsjaelland. W czwartek do zespołu dołączył były reprezentant Niemiec, który w maju ostatecznie zakończył swoją karierę zawodniczą.

Sportowiec kupił 86 procent akcji wicemistrza Polski od samorządu Zabrza za niespełna 4 miliony złotych. Tym samym 41-letni zawodnik, mający za sobą pięć sezonów w barwach śląskiego zespołu, wszedł w skład nowej rady nadzorczej. Jako pełnoprawny właściciel czternastokrotnego mistrza kraju zamierza teraz realizować nową strategię budowy potęgi klubu na arenie krajowej i międzynarodowej.

"Teraz mam dużo więcej czasu. Inaczej go mogę sobie ułożyć. Nie wiem jeszcze - jak. Mam też inne biznesy, rodzinę. Nie boję się tej zmiany, mam dobrych ludzi obok siebie. Nie czuję się też jakoś inaczej jako właściciel" – stwierdził.

Kluczowe mecze i rekordowe kontrakty

Zespół z Zabrza rozpocznie sezon od ważnego starcia z mistrzem kraju, Lechem, o Superpuchar Polski, które zaplanowano na 16 lipca w Poznaniu. Kolejnym ogromnym wyzwaniem będą kwalifikacje do Ligi Mistrzów, gdzie rywalem polskiej ekipy będzie tureckie Fenerbahce Stambuł. Pierwsze, bardzo ważne spotkanie wyjazdowe w ramach europejskich pucharów odbędzie się już 21 lipca.

Klub ogłosił również nawiązanie współpracy z firmą bukmacherską STS, która na cztery lata została nowym sponsorem głównym. To najbardziej lukratywna umowa w całej dotychczasowej historii czternastokrotnego mistrza Polski. Prezes STS, Radim Haluza, zadeklarował, że jego marka chce być niezwykle aktywnym i wymagającym partnerem biznesowym dla śląskiej drużyny.