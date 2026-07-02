Rekrutacja do liceum 2026. Maksymalna pula punktów do zdobycia

Rekrutacja do szkół średnich to moment pełen emocji, w którym każda ocena i każda poprawna odpowiedź na teście nabierają ogromnego znaczenia. W 2026 roku system pozostaje niezmienny pod względem maksymalnej liczby punktów, które możesz zdobyć. Do wzięcia jest okrągłe 200 punktów. Ta pula dzieli się dokładnie na pół: 100 punktów pochodzi z twoich wyników z egzaminu ósmoklasisty, a drugie 100 punktów to suma ocen na świadectwie oraz dodatkowych osiągnięć, takich jak wolontariat czy sukcesy w konkursach.

Najważniejszą datą w twoim kalendarzu powinien być 3 lipca 2026 roku. To właśnie wtedy Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi oficjalne wyniki testów. Dopiero z tymi liczbami w ręku będziesz w stanie ostatecznie zamknąć swoje obliczenia i realnie ocenić, czy progi punktowe w wybranym liceum są w twoim zasięgu. Do tego czasu możesz jedynie szacować wyniki na podstawie próbnych egzaminów lub własnych przewidywań, co pozwoli ci wstępnie wytypować interesujące cię placówki.

Jak przeliczyć procenty z egzaminu ósmoklasisty na punkty?

Przeliczanie procentów na punkty często budzi niepokój, ale wzór jest prostszy, niż mogłoby się wydawać. W przypadku języka polskiego oraz matematyki stosuje się mnożnik 0,35. Jeśli z któregoś z tych przedmiotów uzyskasz wynik 100 proc., pomnożenie go przez 0,35 da ci maksymalne 35 punktów. W przypadku języka obcego nowożytnego sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ stosuje się tu przelicznik 0,3. Oznacza to, że za bezbłędnie napisany test z angielskiego czy niemieckiego otrzymasz 30 punktów.

Wielu uczniów obawiało się zapowiadanych zmian w systemie egzaminacyjnym. Krążyły informacje o wprowadzeniu obowiązkowego czwartego przedmiotu, takiego jak biologia, historia czy fizyka. Możesz jednak odetchnąć z ulgą. Oficjalnie zrezygnowano z tych planów na rok 2026. Oznacza to, że algorytm punktacji pozostaje trójelementowy i nie musisz przygotowywać się do dodatkowego, czwartego arkusza, co znacznie upraszcza cały proces rekrutacyjny i utrzymuje dotychczasowy sposób wyliczania punktów.

Oceny ze świadectwa. Ile punktów daje szóstka, a ile czwórka?

Kolejne 100 punktów zależy od twojej pracy w szkole przez cały rok. Pod uwagę brane są oceny z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych zajęć edukacyjnych, które wskazuje dana szkoła średnia dla konkretnego profilu klasy. Na przykład w klasie biologiczno-chemicznej będą to zazwyczaj biologia i chemia, a w klasie humanistycznej historia i wiedza o społeczeństwie. Warto więc sprawdzić wymagania konkretnego liceum już teraz, aby wiedzieć, na których przedmiotach skupić największą uwagę.

Punktacja za oceny jest stała i precyzyjnie określona. Za ocenę celującą otrzymasz 18 punktów, a za bardzo dobrą 17 punktów. Czwórka, czyli ocena dobra, to 14 punktów, natomiast dostateczna daje 8 punktów. Jeśli na świadectwie pojawi się ocena dopuszczająca, system doliczy ci tylko 2 punkty. Widzisz więc, że różnica między piątką a szóstką to tylko jeden punkt, ale przeskok z trójki na czwórkę daje ich aż sześć. To jasny sygnał, które oceny warto ewentualnie poprawić przed końcem roku szkolnego.

Dodatkowe atuty: pasek, wolontariat i konkursy

W szkołach, do których ustawiają się długie kolejki chętnych, o przyjęciu decydują często detale. Świadectwo z wyróżnieniem, czyli popularny pasek, dodaje do twojego konta aż 7 punktów. To spora premia, o którą warto powalczyć do ostatniego sprawdzianu. Kolejnym elementem jest aktywność społeczna. Jeśli angażujesz się w wolontariat i masz to potwierdzone odpowiednim wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, możesz liczyć na dodatkowe 3 punkty. Pamiętaj, że pomoc innym musi być udokumentowana, aby została uznana w procesie rekrutacji.

Największe pole do popisu dają jednak szczególne osiągnięcia. Mowa tu o sukcesach w olimpiadach przedmiotowych, konkursach wiedzy, zawodach sportowych czy artystycznych. Łącznie za wszystkie takie aktywności możesz zebrać maksymalnie 18 punktów. Pamiętaj jednak, że muszą to być zawody o odpowiedniej randze, a wykaz punktowanych konkursów co roku publikuje kuratorium oświaty. Warto sprawdzić tę listę, aby mieć pewność, że twój wysiłek na polu sportowym lub naukowym zostanie sprawiedliwie przeliczony na punkty do wymarzonej szkoły.

Jak sprawdzić szanse na przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru?

Kiedy już zsumujesz wszystkie punkty za egzaminy, oceny i dodatkowe aktywności, czas na najważniejszy krok: porównanie swojego wyniku z progami punktowymi z ubiegłych lat. Pamiętaj, że progi nie są ustalane odgórnie przez ministerstwo. Wynikają one z poziomu kandydatów, którzy w poprzednich latach startowali do tej samej klasy. Jeśli średnia punktów była wysoka, próg również rósł. To daje ci jedynie orientacyjny obraz sytuacji, ale pozwala realnie ocenić szanse na dostanie się do szkoły pierwszego wyboru i ewentualnie przygotować listę placówek rezerwowych.

Miej na uwadze, że powyższy przelicznik dotyczy standardowej rekrutacji do szkół publicznych. Jeśli twoim celem jest klasa dwujęzyczna, międzynarodowa lub sportowa, musisz przygotować się na dodatkowe wyzwania. W takich przypadkach szkoły przeprowadzają sprawdziany kompetencji językowych lub testy sprawnościowe. Punkty uzyskane z tych dodatkowych etapów są doliczane do ogólnej puli, co oznacza, że maksymalna liczba punktów dla takich profili będzie wyższa niż standardowe 200. To ważna informacja, jeśli planujesz naukę w placówce o specyficznych wymaganiach rekrutacyjnych.

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