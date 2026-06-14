Dawid Podsiadło i Oki na jednej scenie. Wystąpili razem w Poznaniu [WIDEO]

Oki na Obrotowym Tour 2026

Dawid Podsiadło kontynuuje trasę koncertową Obrotowy Tour 2026. 13 czerwca odbyło się show w obiekcie Enea Stadion w Poznaniu. Jak to zazwyczaj bywa na stadionowych koncertach polskich artystów, na scenie nie mogło zabraknąć gości. Jedną z zaproszonych artystek była Zalia, ale to nie wszystko. Na poznańskiej arenie pojawił się Oki! Popularny raper wykonał z Dawidem Podsiadło swój wielki hit "Ile lat?". W oryginalnej wersji razem z Okim kawałek wykonuje Sobel, ale tutaj jego partie zaśpiewał Dawid Podsiadło. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z tego momentu. Można je znaleźć w galerii zamieszczonej w tym artykule. Co ciekawe, artyści nie wykonali swojego wspólnego singla, który ukazał się dzień wcześniej.

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Dawid Podsiadło i Oki wydali wspólny utwór

11 czerwca wieczorem Oki kompletnie niespodziewanie poinformował swoich odbiorców, że o północy w serwisach streamingowych pojawi się jego duet z Dawidem Podsiadło! Punktualnie o godzinie 0:00 poznaliśmy utwór "Bluza taty". To jedna z piosenek, która znalazła się na jego najnowszym albumie pod tytułem "Reklamacja'47". Oprócz Dawida na krążku pojawili się też tacy goście jak Ewa Farna, Young Igi, Otsochodzi, Sobel i bvdy47.

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Obrotowy Tour 2026 - kiedy i gdzie koncerty?

Tak wygląda pełny harmonogram tegorocznej trasy koncertowej Dawida Podsiadło: