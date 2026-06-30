Open'er Festival 2026 - dzień 2: harmonogram. Godziny koncertów 2 lipca

Open’er Festival 2026

Open’er Festival od lat pozostaje jednym z największych i najpopularniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, przyciągając tysiące fanów z całego kraju. Na festiwalowych scenach występują zarówno czołowi polscy wykonawcy, jak i światowe gwiazdy, a przez lata impreza gościła wiele legend muzyki. Również w 2026 roku nad Bałtykiem nie zabraknie znakomitych artystów. Kto pojawi się na scenie w czwartek i o której godzinie? Sprawdź harmonogram drugiego dnia festiwalu.

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Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 2. Godziny koncertów 2 lipca

Oto pełny harmonogram koncertów na wszystkich scenach Open'era 2026.

Orange Main Stage

17:00 – Sobel

19:00 – Halsey

22:00 – Nick Cave & The Bad Seeds

00:45 – Calvin Harris

Tent Stage

16:50 – Ralph Kaminski

18:30 – Audrey Nuna

20:50 – IDLES

22:30 – Reneé Rapp

00:15 – Clipse

Alter Stage

17:10 – Pixy

19:30 – Don West

21:20 – Kasia Sienkiewicz

23:30 – Daria ze Śląska

01:45 – Bassvictim

Flow Stage

18:00 – Błoto

20:20 – supermodel

23:00 – Klawo

00:30 – maks.tachasiuk

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Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 2. Godziny otwarcia

Organizatorzy Open'er Festival 2026 przekazali, że w czwartek, 2 lipca, bramy Lotniska Gdynia-Kosakowo zostaną otwarte o godzinie 15:30. Od tego momentu uczestnicy będą mogli wejść na teren festiwalu, który pozostanie dostępny do 3:30 nad ranem. Warto pamiętać, że przed wejściem konieczna jest osobista wymiana biletu na festiwalową opaskę w jednym z wyznaczonych punktów. Każdy uczestnik otrzyma również informator zawierający najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia.