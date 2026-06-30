Open'er Festival 2026 - dzień 2: harmonogram. Godziny koncertów 2 lipca

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Open’er Festival 2026
Open’er Festival od lat pozostaje jednym z największych i najpopularniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, przyciągając tysiące fanów z całego kraju. Na festiwalowych scenach występują zarówno czołowi polscy wykonawcy, jak i światowe gwiazdy, a przez lata impreza gościła wiele legend muzyki. Również w 2026 roku nad Bałtykiem nie zabraknie znakomitych artystów. Kto pojawi się na scenie w czwartek i o której godzinie? Sprawdź harmonogram drugiego dnia festiwalu.
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Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 2. Godziny koncertów 2 lipca
Oto pełny harmonogram koncertów na wszystkich scenach Open'era 2026.
Orange Main Stage
- 17:00 – Sobel
- 19:00 – Halsey
- 22:00 – Nick Cave & The Bad Seeds
- 00:45 – Calvin Harris
Tent Stage
- 16:50 – Ralph Kaminski
- 18:30 – Audrey Nuna
- 20:50 – IDLES
- 22:30 – Reneé Rapp
- 00:15 – Clipse
Alter Stage
- 17:10 – Pixy
- 19:30 – Don West
- 21:20 – Kasia Sienkiewicz
- 23:30 – Daria ze Śląska
- 01:45 – Bassvictim
Flow Stage
- 18:00 – Błoto
- 20:20 – supermodel
- 23:00 – Klawo
- 00:30 – maks.tachasiuk
Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 2. Godziny otwarcia
Organizatorzy Open'er Festival 2026 przekazali, że w czwartek, 2 lipca, bramy Lotniska Gdynia-Kosakowo zostaną otwarte o godzinie 15:30. Od tego momentu uczestnicy będą mogli wejść na teren festiwalu, który pozostanie dostępny do 3:30 nad ranem. Warto pamiętać, że przed wejściem konieczna jest osobista wymiana biletu na festiwalową opaskę w jednym z wyznaczonych punktów. Każdy uczestnik otrzyma również informator zawierający najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia.