Nie tylko Céline Dion. Te gwiazdy z Kanady też były na Eurowizji

Céline Dion jest jedyną zwyciężczynią Konkursu Piosenki Eurowizji, która pochodzi z Kanady. To może się jednak wkrótce zmienić, ponieważ w 2027 roku jej ojczysty kraj zadebiutuje w widowisku jako jego pełnoprawny uczestnik i sam powalczy o wygraną. Postanowiliśmy przypomnieć, kto jeszcze trafił z Kanady na scenę największego widowiska telewizyjnego świata, w którym uczestniczą głównie Europejczycy.

Eurowizja 2027 z Kanadą. Kraj dołącza do konkursu

1 lipca, czyli w Dniu Kanady, Europejska Unia Nadawców (EBU) oraz nadawca publiczny CBC/Radio-Canada ogłosiły, że w 2027 roku Kanada zadebiutuje na Eurowizji. Kraj zdecydował się na swój historyczny start zaledwie kilka dni po tym, jak organizacja nadała mu pełnoprawne członkostwo i tym samym zagwarantowała możliwość wysłania piosenki na najpopularniejsze widowisko muzyczne świata.

Premier Mark Carney zasugerował, że pierwszego w historii reprezentanta Kanady wybiorą widzowie, jednak szczegóły pozostają nieznane. Co ciekawe, Kanadyjczycy współpracowali z EBU już od lat 50. i przez wiele uważnie obserwowali Eurowizję. W czasie czekania na dalsze informacje warto przypomnieć sobie te kanadyjskie artystki, którym już udało się wystąpić na Eurowizji jako reprezentantki innych krajów.

Céline Dion wygrała, ale dla Szwajcarii

Najbardziej znaną Kanadyjką związaną z Eurowizją jest niewątpliwie Céline Dion. Chorująca gwiazda, która wkrótce wróci do koncertowania w ramach rezydentury w Paryżu, rozpoczęła swoją karierę w ojczystym kraju w latach 80. To jednak wygrana w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1988 roku otworzyła jej drzwi do zupełnie nowych możliwości. Po zwycięstwie z utworem "Ne partez pas sans moi" młoda gwiazda zaczęła tworzyć piosenki po angielsku i wyruszyła w pierwszą trasę po Europie. Wiele zmieniło się też w jej życiu osobistym. Jak wyznała w jednym z wywiadów, to właśnie podczas pobytu na Eurowizji 1988 po raz pierwszy pocałowała się ze swoim menadżerem René Angélilem, który po kilku latach został jej mężem.

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Eurowizyjne gwiazdy z Kanady to same kobiety. Tak wypadły

Pierwszą artystką z Kanady, która wzięła udział w Eurowizji, była popularna w latach 80. prezenterka i wokalistka Sherisse Laurence. W 1986 roku reprezentowała w konkursie Luksemburg, zajmując trzecie miejsce z utworem "L'amour de ma vie". Dwa lata później na scenie Eurowizji pojawiła się nie tylko Céline Dion w barwach Szwajcarii, ale też Lara Fabian w barwach Luksemburga. Ona również osiągnęła wielki sukces w kolejnych latach, ale podczas konkursu w 1988 roku była obywatelką jedynie Belgii. Kanadyjskie obywatelstwo przyjęła po wyprowadzce w latach 90.

Szwajcaria jeszcze dwukrotnie postawiła na obywatelki Kanady - w 1993 roku wokalistka Annie Cotton zajęła trzecie miejsce, zostając potem prezenterką telewizyjną w USA, a w roku 2016 piosenkarka Rykka zakończyła udział na ostatnim miejscu w półfinale. Lepiej poszło Natashy St-Pier, która zajęła dla Francji czwarte miejsce w 2001 roku. Po Eurowizji jej album dotarł do ósmego miejsca na listach sprzedaży w Polsce. Pozostałymi uczestniczkami z Kanady były Katerine Duska - reprezentantka Grecji w 2019 roku, i La Zarra - reprezentantka Francji w 2023 roku; obie nie dotarły do najlepszej dziesiątki. Fotki kanadyjskich uczestniczek Eurowizji znajdziecie w naszej galerii.

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