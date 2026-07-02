Open'er Festival 2026 - dzień 3. Godziny koncertów. Kto wystąpi 3 lipca? [HARMONOGRAM]

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Trwa Open'er Festival 2026
Open'er Festival od wielu lat należy do grona największych i najbardziej rozpoznawalnych festiwali muzycznych w Polsce. Co roku przyciąga dziesiątki tysięcy uczestników, którzy mogą zobaczyć na żywo zarówno czołowych polskich artystów, jak i największe gwiazdy światowej sceny muzycznej. Nie inaczej jest w 2026 roku. W Gdyni ponownie wystąpią znakomici wykonawcy. Kto zagra w piątek i o której godzinie? Oto harmonogram trzeciego dnia festiwalu.
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Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 3. Godziny koncertów 3 lipca
Oto pełny harmonogram koncertów na wszystkich scenach Open'era 2026.
Orange Main Stage
- 19:00 – Slowdive
- 21:00 – The Cure
- 00:30 – Martin Garrix
Tent Stage
- 17:00 – Zalia
- 18:30 – Kaz Bałagane
- 20:15 – Oki
- 23:30 – Ethel Cain
- 01:45 – Sofi Tukker
Alter Stage
- 16:45 – Coals
- 18:15 – Anna Calvi
- 19:50 – Panda Bear & Sonic Boom
- 22:45 – Bokka
- 01:00 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
Flow Stage
- 17:45 – Hyphen Dash
- 20:10 – Just Mustard
- 22:45 – Sw@da & Niczos
- 00:30 – Jehnny Beth
Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 3. Godziny otwarcia
Organizatorzy Open'er Festival 2026 przekazali, że w piątek, 3 lipca, bramy Lotniska Gdynia-Kosakowo zostaną otwarte o godzinie 15:30. Od tego momentu uczestnicy będą mogli wejść na teren festiwalu, który pozostanie dostępny do 3:30 nad ranem. Warto pamiętać, że przed wejściem konieczna jest osobista wymiana biletu na festiwalową opaskę w jednym z wyznaczonych punktów. Każdy uczestnik otrzyma również informator zawierający najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia.