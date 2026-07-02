Open'er Festival 2026 - dzień 3. Godziny koncertów. Kto wystąpi 3 lipca? [HARMONOGRAM]

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-02 15:51

Open'er Festival od lat przyciąga tysiące fanów muzyki i należy do grona najważniejszych festiwali w Europie. Co roku na scenach w Gdyni pojawiają się największe gwiazdy światowej i polskiej sceny muzycznej. Tegoroczna edycja odbywa się na początku lipca. Co czeka uczestników trzeciego dnia wydarzenia? Sprawdź, kto wystąpi 3 lipca 2026 i w jakich godzinach zaplanowano koncerty.

Trwa Open'er Festival 2026

Open'er Festival od wielu lat należy do grona największych i najbardziej rozpoznawalnych festiwali muzycznych w Polsce. Co roku przyciąga dziesiątki tysięcy uczestników, którzy mogą zobaczyć na żywo zarówno czołowych polskich artystów, jak i największe gwiazdy światowej sceny muzycznej. Nie inaczej jest w 2026 roku. W Gdyni ponownie wystąpią znakomici wykonawcy. Kto zagra w piątek i o której godzinie? Oto harmonogram trzeciego dnia festiwalu.

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Zalia - On Air Music Awards 2026

Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 3. Godziny koncertów 3 lipca

Oto pełny harmonogram koncertów na wszystkich scenach Open'era 2026.

Orange Main Stage

Tent Stage

  • 17:00 – Zalia
  • 18:30 – Kaz Bałagane
  • 20:15 – Oki
  • 23:30 – Ethel Cain
  • 01:45 – Sofi Tukker

Alter Stage

  • 16:45 – Coals
  • 18:15 – Anna Calvi
  • 19:50 – Panda Bear & Sonic Boom
  • 22:45 – Bokka
  • 01:00 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Flow Stage

  • 17:45 – Hyphen Dash
  • 20:10 – Just Mustard
  • 22:45 – Sw@da & Niczos
  • 00:30 – Jehnny Beth

Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 3. Godziny otwarcia

Organizatorzy Open'er Festival 2026 przekazali, że w piątek, 3 lipca, bramy Lotniska Gdynia-Kosakowo zostaną otwarte o godzinie 15:30. Od tego momentu uczestnicy będą mogli wejść na teren festiwalu, który pozostanie dostępny do 3:30 nad ranem. Warto pamiętać, że przed wejściem konieczna jest osobista wymiana biletu na festiwalową opaskę w jednym z wyznaczonych punktów. Każdy uczestnik otrzyma również informator zawierający najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia.

Open'er Festival 2026 - gwiazdy
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