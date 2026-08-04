Oceana walczy o Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festival 2026. Przed laty zdobyła Słowika Publiczności

"Endless summer" i "Cry cry" to dwa hity, które do dziś pamiętają miliony Polaków. Nagrała je pochodząca zza Odry piosenkarka Oceana, stając się wielką gwiazdą w naszym kraju. Z czasem artystka zniknęła z pierwszych stron gazet, ale to nie znaczy, że porzuciła swoje pasje. Dziś przygotowuje się do wyjątkowego wydarzenia: po siedemnastu latach powraca do konkursu o Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festival 2026.

Oceana zrobiła w Polsce oszałamiającą karierę

Urodzona w 1982 roku piosenkarka od najmłodszych lat była związana z muzyką. Nim jednak podpisała swój pierwszy kontrakt fonograficzny, zajmowała się też zawodowo tańcem. W 2008 roku Oceana Mahlmann wydała debiutancki singiel "Cry cry", który podbił listy przebojów nie tylko w ojczystych Niemczech, ale też innych krajach - na czele z Polską. W ten sposób artystka zdobyła niezwykłą popularność w naszym kraju, co poskutkowało wyborem właśnie jej do wykonania piosenki przewodniej mistrzostw Euro 2012 - "Endless summer". Choć z czasem jej wielka kariera nad Wisłą stopniowo wygasła, a ona sama skupiła się na innych projektach i macierzyństwie, Polacy o niej nie zapomnieli.

"Cry cry" ze Słowikiem Publiczności w 2009 roku. Tak wtedy wyglądała gwiazda

Obok Euro 2012, "Tańca z Gwiazdami" i innych projektów, w które w Polsce zaangażowała się Oceana, koniecznie trzeba wymienić konkurs, który wówczas odbywał się pod nazwą Sopot Festival. W 2009 roku stacja TVN zorganizowała 46. edycję tego kultowego wydarzenia w Operze Leśnej, zapraszając do walki o nagrody zarówno polskich, jak i zagranicznych wykonawców.

W imprezie międzynarodowej polską przedstawicielką była Kasia Wilk, ale musiała ona ustąpić koleżankom z zagranicy. Jury postawiło na australijską piosenkarkę Gabriellę Cilmi, przyznając jej słynnego Bursztynowego Słowika za utwór "Sweet about me". To jednak właśnie Oceana nie miała sobie równych, jeśli chodzi o głosowanie widowni. Jej hit "Cry cry" zdobył 37% głosów SMS i zafundował jej Słowika Publiczności, udowodniając rosnące zainteresowanie jej twórczością w Polsce. Archiwalne zdjęcia z 2009 roku znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Oceana powraca. Startuje w konkursie na Top of the Top Sopot Festival 2026

Po siedemnastu latach Oceana ponownie będzie się ubiegać o sopockie laury. Piosenkarka znalazła się w gronie ośmiorga wykonawców, którzy 25 sierpnia wezmą udział w tegorocznym konkursie o Bursztynowego Słowika. Jej rywalami będą: Ania Karwan, Jeremi Sikorski, Jovi, Kuba i Kuba, Kasia Sienkiewicz, Natalia Muianga oraz EMO i Sarsa.

NIE PRZEGAP: Top of the Top Sopot Festival 2026 - PROGRAM. Znamy dokładany harmonogram koncertów 24-27.08.2026

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