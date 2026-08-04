Każdy z nas miał swój udział w upadku Britney Spears. Historia gwiazdy opowiedziana z innej perspektywy

Mimo ogromnego sukcesu Britney Spears przez lata nie cieszyła się popularnością na polskim rynku wydawniczym. Do 2021 roku i uwolnienia jej spod kurateli na palcach jednej ręki można było policzyć publikacje poświęcone księżniczce popu. Zdecydowana większość z nich pochodziła z czasów „Britney-manii”, która ogarnęła cały świat na początku XXI wieku.

Nowa książka o Britney Spears

Po głośnej akcji „Free Britney” zainteresowanie historią Spears wzrosło. Sama artystka zaprezentowała w 2023 roku autobiografię, na łamach której opowiedziała o kulisach kariery i głośnego ubezwłasnowolnienia. Wydanie przez nią wspomnień nie wyczerpało jednak tematu, czego dowodem jest pojawienie się – najpierw na rynku amerykańskim, a teraz również na polskim – książki dziennikarza Jeffa Weissa – „Czekając na Britney Spears”.

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Książka, jakiej jeszcze nie było

„Czekając na Britney Spears” nie jest klasyczną biografią. To dobrze napisany, wciągający reportaż, który zyskuje z kolejnymi rozdziałami. Z pewnością nie jest to jednak pozycja dla każdego, głównie ze względu na mnogość wątków i postaci. Przez 400 stron tekstu przewija się bardzo dużo nazw własnych – od dzielnic, przez kluby, po ważne figury ze „złotej ery Hollywood”. Sam, mimo że interesuję się popkulturą, musiałem „wygooglować” kilka nazwisk.

Historia Britney została opowiedziana przez pryzmat życia samego Weissa. To aż nieprawdopodobne, jak często drogi tych dwoje, mimo że nigdy nie mieli ze sobą bezpośrednio do czynienia, splatały się na przestrzeni lat. Dziennikarz towarzyszył Spears właściwie od samego początku, będąc statystą na planie kultowego klipu do jej debiutanckiego singla „...Baby One More Time”. Był obok, gdy brała ślub z kolegą z dzieciństwa czy goliła się na łyso w jednym z salonów fryzjerskich, jasno dając do zrozumienia, że nie radzi sobie z presją.

Dla mnie prywatnie czytanie tej książki było o tyle ciekawym doświadczeniem, że w jakimś stopniu widziałem w tej historii siebie, czytając o rozterkach i moralnych dylematach Jeffa. Interesującym aspektem była też możliwość zestawienia bolączek ludzi tworzących media dwie dekady temu z dzisiejszymi realiami i funkcjonowaniem show-biznesu w Polsce.

Żal za grzechy czy chłodna kalkulacja?

Chłonąc kolejne rozdziały, opisujące coraz większy chaos w życiu prywatnym Spears, odniosłem wrażenie, że Jeff chciał tą książką rozliczyć się z przeszłością i posypać głowę popiołem za współudział w upadku będącej symbolem amerykańskiego snu piosenkarki. Z drugiej strony - czy wydanie takiego tytułu nie jest kolejną próbą eksploatacji i monetyzacji tej tragicznej historii? To pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi.

Na pełną przyjemność płynącą z czytania wpłynęły jednak pozornie drobne błędy w druku. Według mnie książka – szczególnie dzisiaj – powinna być produktem niemalże idealnym, przygotowanym i podanym czytelnikowi z należytą dbałością. Tutaj, niestety, regularnie pojawiały się literówki. Lindsay Lohan bywa Lindsey, a Bryan Spears jest naprzemiennie Bryanem i Brianem. Z kolei Chris Crocker, czyli fan Britney znany z viralowego wideo „Leave Britney Alone”, został tu przedstawiony jako „nastoletnia youtuberka”. Szkoda, bo to akurat błędy, których łatwo było uniknąć. 8/10.