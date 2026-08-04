Interwencja w gminie Miękinia. Zatrzymany 29-latek miał narkotyki i nakaz opuszczenia Polski

Kontrola drogowa forda w gminie Miękinia

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej podczas patrolu na terenie gminy Miękinia zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem marki Ford. Już na samym początku interwencji mundurowi wyczuli od kierowcy woń alkoholu, a w samochodzie zauważyli otwartą butelkę z trunkiem. Badanie stanu trzeźwości potwierdziło przypuszczenia policjantów, wykazując, że **29-letni mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu**. Zdarzenie to stało się podstawą do dalszych, szczegółowych czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy na miejscu zatrzymania.

Narkotyki i brak uprawnień do kierowania

Zachowanie kierującego wzbudziło czujność policjantów, którzy w trakcie dalszych działań znaleźli przy mężczyźnie **0,65 grama marihuany**. W związku z podejrzeniem, że 29-latek mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających, pobrano od niego krew do specjalistycznych badań laboratoryjnych. W trakcie weryfikacji danych wyszło na jaw, że zatrzymany nie posiadał w ogóle uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Dodatkowo ford, którym się poruszał, **nie miał aktualnych badań technicznych**, co stanowiło kolejne naruszenie obowiązujących przepisów.

Nielegalny pobyt i procedura deportacyjna

Podczas sprawdzania tożsamości mężczyzna twierdził, że zgubił swój paszport, jednak weryfikacja w systemach informatycznych wykazała, iż dokument ten stracił ważność kilka miesięcy wcześniej. Policjanci ustalili również, że wobec obywatela Ukrainy została wcześniej wydana **decyzja o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, do której się nie zastosował. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, a jego samochód zabezpieczono administracyjnie. Po sporządzeniu wymaganej dokumentacji 29-latek został przekazany **funkcjonariuszom Straży Granicznej w Legnicy**, którzy przejęli dalszą realizację procedury deportacyjnej.

Źródło: Policja.pl