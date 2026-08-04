MŚ siatkarzy 2027 bez reprezentacji Rosji. FIVB podjęła ostateczną decyzję

MŚ siatkarzy 2027 bez udziału Rosjan

Wtorkowy komunikat FIVB jest konsekwencją lipcowej decyzji o przywróceniu reprezentacji Rosji do światowego rankingu. Zespoły z tego kraju były wykluczone z rywalizacji od 2022 roku w związku z inwazją zbrojną na Ukrainę. Powrót wywołał wiele pytań, zwłaszcza w kontekście turnieju organizowanego w Polsce, która zakazuje wjazdu rosyjskim obywatelom.

Według informacji przekazanych przez światowe władze, rosyjska federacja sama zrezygnowała z udziału w turnieju. Na ten moment nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie startu kobiecej reprezentacji w mistrzostwach świata w USA i Kanadzie.

"Rosyjska Federacja Piłki Siatkowej oficjalnie powiadomiła FIVB o dobrowolnej rezygnacji z udziału w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn FIVB 2027"

Liga Narodów powiększona o jeden zespół

Obie reprezentacje Rosji wezmą natomiast udział w przyszłorocznej Lidze Narodów. Zagrają w niej jako najwyżej sklasyfikowane drużyny bez gwarantowanego miejsca. Siatkarze po odwieszeniu rankingu zajmują trzecią lokatę, a siatkarki - dziewiątą.

Z tego powodu FIVB rozszerzyła rozgrywki z 18 do 19 zespołów. Było to konieczne, ponieważ awans wywalczyły już reprezentacje Finlandii u mężczyzn oraz Słowenii u kobiet.