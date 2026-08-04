Rafał Brzozowski nie pojedzie w podróż poślubną. Znamy powód

Brak szans na podróż poślubną Rafała Brzozowskiego. Znamy powód

Dla popularnych gwiazd telewizji końcówka wakacji i początek jesieni to czas wypełniony licznymi spotkaniami i prezentacjami ramówek. Właśnie wtedy ruszają nagrania do nowych formatów, a stacje startują z flagowymi produkcjami. Kalendarz Rafała Brzozowskiego na ten okres wydaje się niezwykle napięty. Wszystko wskazuje na to, że artysta będzie musiał zrezygnować z dalekich podróży w najbliższym czasie.

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Rafał Brzozowski przesuwa wyjazd poślubny z powodu nowej pracy

Ostatnio nazwisko wokalisty jest regularnie wymieniane w kontekście udziału w muzycznym show Polsatu, „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Rafał Brzozowski ma być jednym z uczestników nadchodzącej edycji tego hitu, a oficjalne potwierdzenie tej informacji planowane jest podczas prezentacji jesiennej oferty programowej stacji.

Dla Rafała Brzozowskiego oznacza to bardzo intensywny okres pracy. Zaangażowanie w produkcję „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wiąże się z koniecznością uczestnictwa w szerokiej kampanii promocyjnej całego formatu.

Z powodu tych zobowiązań zorganizowanie szybkiej podróży poślubnej może okazać się wręcz niemożliwe. Grafik gwiazd telewizji w okresie jesiennym bywa zaplanowany co do minuty, co sprawia, że jakikolwiek kilkudniowy wyjazd – zarówno krajowy, jak i zagraniczny – jest trudny do zrealizowania.

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Należy również pamiętać o zbliżającej się prezentacji jesiennej ramówki Polsatu, na której obecność Rafała Brzozowskiego wydaje się obowiązkowa. To tam stacja tradycyjnie promuje swoje kluczowe gwiazdy, prowadzących oraz uczestników nowych programów mających przyciągnąć miliony przed ekrany.

Wydarzenie to jest również świetną okazją dla wokalisty na zaprezentowanie się w nowej roli oraz spotkania z dziennikarzami. Z tego powodu udział w oficjalnej prezentacji może mieć dla niego większy priorytet niż szybki wyjazd wypoczynkowy poza granice kraju.

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