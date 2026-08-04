Nielegalne e-papierosy w Gdańsku. Skarb Państwa mógł stracić ponad 3 miliony złotych

Zatrzymanie na gorącym uczynku w Gdańsku

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz mundurowi z Warmińsko-Mazurskiej Służby Celno-Skarbowej przeprowadzili wspólną akcję 29 lipca 2026 roku. Służby ustaliły wcześniej, że trzej mieszkańcy Warmii i Mazur w wieku 21, 22 oraz 57 lat mogą magazynować i przewozić nielegalny towar na terenie Gdańska. Podejrzani zostali zaskoczeni w momencie, gdy przepakowywali wyroby tytoniowe z samochodu do przygotowanego magazynu. W czasie zatrzymania na miejsce dojeżdżał drugi pojazd z kolejną partią towaru.

Tysiące sztuk nielegalnych wyrobów tytoniowych

W wyniku przeszukania samochodów dostawczych oraz pomieszczenia magazynowego policjanci zabezpieczyli prawie 23 500 sztuk jednorazowych e-papierosów wypełnionych płynem nikotynowym. Oprócz nich funkcjonariusze przejęli ponad 15 000 sztuk tradycyjnych papierosów różnych marek, które nie posiadały wymaganych polskich znaków akcyzy. Według wstępnych ustaleń wprowadzenie tych produktów do obrotu naraziłoby budżet państwa na straty z tytułu nieopłaconych podatków w kwocie przekraczającej 3 000 000 zł. Cały zajęty towar został przewieziony do magazynu depozytowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie.

Zarzuty i środki zapobiegawcze dla podejrzanych

Trzej zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego, które dotyczy niezgodnego z prawem przewożenia i przechowywania wyrobów akcyzowych. Prokurator Okręgowy w Olsztynie, na wniosek policji, zdecydował o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Za te czyny podejrzanym grożą wysokie grzywny, kara pozbawienia wolności oraz przepadek zabezpieczonego mienia. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z olsztyńskiej Komendy Wojewódzkiej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Źródło: Policja.pl