Oceana była w Polsce wielką gwiazdą. Co dziś porabia piosenkarka z Euro 2012?

"Cry, cry", "Endless summer" czy "La la" to niewątpliwe hity, które dziś wielu polskich słuchaczy wspomina z wielką nostalgią. Pochodząca z Niemiec wokalistka Oceana podbiła nimi europejskie radiostacje, szczególnie dużą popularnością ciesząc się właśnie nad Wisłą. Po kilku latach spektakularnej obecności na scenie jednak zniknęła... Wiemy, co robi aktualnie.

Oceana - muzyczne korzenie, wielkie hity i Euro 2012

Piosenkarka przyszła na świat w 1982 roku w północnym RFN. Jej mama zajmowała się zawodowo modą, ale to tata przekazał jej talent do muzyki. Był on pochodzącym z Martyniki DJ-em, a do tego blisko przyjaźnił się z jazzowym artystą Maceo Parkerem. Młodziutka Oceana Mahlmann zaczęła jednak karierę nie od śpiewu, ale od tańca. Dopiero po kilku latach, w 2008 roku, podpisała swój pierwszy kontrakt fonograficzny.

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Debiutancki singiel "Cry, cry" był oszałamiającym przebojem na skalę europejską. Na sam szczyt notowań dotarł w trzech krajach, w tym w Polsce, gdzie był najlepiej sprzedanym singlem w roku. Na fali tej popularności Oceana wystąpiła na licznych imprezach nad Wisłą, otrzymując w Sopocie nagrodę publiczności. Wystartowała też w "Tańcu z Gwiazdami", ale musiała zrezygnować z dalszej rywalizacji z powodu ciąży. Sukces w krajach Europy Środkowo-Wschodniej poskutkował zaproszeniem ze strony UEFA do nagrania oficjalnej piosenki mistrzostw Euro 2012, które odbyły się w Polsce i Ukrainie. "Endless summer" było kolejnym wielkim hitem Oceany. Później artystka bez powodzenia wystartowała w preselekcjach do Eurowizji 2014 w ojczystych Niemczech i... zniknęła. W 2018 roku, bez większego rozgłosu, wydała swój trzeci i zarazem ostatni album.

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Oceana - co dziś robi? Gwiazda ma 44 lata

W lutym br. Oceana skończyła 44 lata. Mimo że od kilku lat nie wydała premierowych propozycji, to wciąż jest aktywna muzycznie. Ale to nie wszystko! W latach 2023 - 2024 powróciła po dłuższej przerwie do aktorstwa, grając w dwóch sezonach niemieckiego serialu kryminalnego "SOKO Hamburg". Gościnnie pojawiła się też w innych produkcjach w ojczystym kraju. Nie brakuje jej też w Polsce. W ostatnich latach zagrała na kilku koncertach TVP, w tym w ramach Wakacyjnej Trasy Dwójki. W kwietniu br. była gwiazdą organizowanej w Polsce gali "Galacticos Show", a w czerwcu - zaśpiewała w plenerze na Dniach Gminy Świerklaniec na Śląsku. Można zatem nadal ożywić wspomnienia hitów sprzed lat i posłuchać niemieckiej gwiazdy na żywo. Prywatnie - niewiele wiadomo o życiu Oceany. Artystka pilnie strzeże swoich spraw osobistych.

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