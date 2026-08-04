Maja Ostaszewska chwali się dziećmi. Córka Janina i syn Franciszek robią furorę w sieci

Maja Ostaszewska i Michał Englert tworzą związek bez ślubu

53-letnia Maja Ostaszewska cieszy się ogromnym szacunkiem w środowisku filmowym i uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Artystka otrzymała dwie statuetki Orła za główne kreacje w produkcjach "Jack Strong" oraz "Body/Ciało". Ogromną sympatię widzów przyniosły jej także występy w trylogii "Teściowie", a także w popularnych serialach "Przepis na życie" i "Diagnoza". W bieżącym roku gwiazdę można było z kolei oglądać w głośnym tytule "Proud".

W domu 53-latki nie brakuje innych wybitnych talentów, bowiem od przeszło dwóch dekad buduje ona udaną relację z 51-letnim operatorem i scenarzystą Michałem Englertem. Wybranek Mai Ostaszewskiej pochodzi z niezwykle cenionej artystycznie rodziny. Jego rodzicami są popularna aktorka Marta Lipińska (86 lat) oraz 80-letni reżyser Maciej Englert, natomiast słynny 83-letni Jan Englert to jego wuj.

Pomimo tak wielu wspólnie spędzonych lat Maja Ostaszewska i Michał Englert do tej pory nie zdecydowali się na formalizację swojej relacji. Podczas jednego z udzielonych wywiadów aktorka jednoznacznie podkreśliła, że urzędowy dokument nie warunkuje ich codziennego szczęścia. Para skupia się na wspólnym wychowywaniu dwojga potomków, czyli 17-letniej córki Janiny oraz 19-letniego syna Franciszka.

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Maja Ostaszewska spędza czas z córką Janiną na wakacjach

Odtwórczyni roli w "Teściach" chętnie dzieli się swoim życiem w internecie, bardzo mocno pilnując przy tym bezpieczeństwa i spokoju swoich bliskich. Publikowanie w sieci wizerunku partnera czy potomstwa należy u niej do absolutnych rzadkości. Czasem jednak gwiazda pozwala sobie na drobne odstępstwa od tej reguły, co miało miejsce i tym razem. Najpierw na jej profilu zagościła fotografia ze spędzającą z nią czas córką, by po chwili ustąpić miejsca obszernemu wpisowi o synu.

Malownicza włoska wyspa Ischia stała się celem niedawnej podróży aktorki oraz nastoletniej Janiny. Obok kadrów rzetelnie dokumentujących piękne krajobrazy znalazło się tam również wspólne, uśmiechnięte selfie. Nastoletnia córka wyrasta bez wątpienia na osobę o nietuzinkowej urodzie, a zaledwie kilka tygodni temu udzieliła z matką wywiadu polskiemu wydaniu magazynu "Vogue", któremu towarzyszyła profesjonalna sesja zdjęciowa. Obecnie nie ma jeszcze żadnej pewności, czy młoda dziewczyna zdecyduje się na karierę w branży filmowej wzorem swoich sławnych rodziców.

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Urodziny syna Mai Ostaszewskiej. Franciszek ma ukrytą pasję

W blasku fleszy i przed kamerami doskonale odnajduje się za to starszy brat 17-latki. Franciszek Englert miał już wcześniej okazję towarzyszyć znanej matce na czerwonym dywanie podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Młody mężczyzna pojawił się u jej boku w niewielkiej roli w głośnej produkcji "Zielona granica". Jego pierwsze aktorskie portfolio obejmuje ponadto epizodyczne występy w takich tytułach jak "Kobieta z..." oraz "Światłoczuła".

Najstarsze dziecko słynnej aktorki obchodzi właśnie swoje święto. Z tej okazji na profilu Ostaszewskiej pojawiły się okolicznościowe materiały wideo i fotografie, do których dołączono bardzo osobiste i poruszające słowa od dumnej matki.

Ktoś bardzo specjalny ma dziś 19 urodziny! Synu, kocham Cię nieskończenie. Jestem z Ciebie bardzo dumna. Od lat konsekwentnie idziesz swoją drogą. Krok po kroku. Z pokorą i pasją. Inspiracji, dobrych, mądrych ludzi przy Tobie! To szczęście być Twoją mamą - napisała dumna aktorka.

Mimo pierwszych obiecujących kroków stawianych przed kamerą, Franciszek koncentruje się aktualnie na zupełnie innej dziedzinie. 19-latek rozwija swoje muzyczne zainteresowania jako aktywny członek formacji Enigma. Niewielką próbkę jego artystycznych możliwości można było zresztą usłyszeć w materiałach filmowych, które na swoim profilu udostępniła właśnie zachwycona Maja Ostaszewska.

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