Top of the Top Sopot Festival 2026 - PROGRAM. Znamy dokładany harmonogram koncertów 24-27.08.2026

Spis treści
Festiwal Top of the Top Sopot Festival to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, odbywające się co roku w kultowej Operze Leśnej. Przez cztery dni sopocka scena gromadzi czołówkę polskich artystów oraz zagraniczne gwiazdy, oferując widowiska transmitowane na żywo w telewizji TVN.
Najważniejszym punktem programu jest rywalizacja o prestiżową statuetkę Bursztynowego Słowika. Wydarzenie łączy pokolenia, prezentując zarówno jubileusze legend estrady, jak i występy debiutantów.
Top of the Top Sopot Festival 2026 - dzień 1, 24 sierpnia
STANISŁAW SOYKA. ABSOLUTNIE
- Kayah;
- Justyna Steczkowska;
- Ralph Kaminski;
- Zbigniew Zamachowski;
- Czesław Mozil;
- Renata Przemyk;
- Natalia Grosiak;
- Maciej Stuhr;
- Janusz Radek.
TOP OF THE POP
- Kaśka Sochacka;
- Dawid Kwiatkowski;
- Kayah;
- Margaret;
- Zalia;
- Oskar Cyms;
- Piotr Kupicha;
- Natalia Szroeder.
Koncert rozpocznie się o 19:30.
Top of the Top Sopot Festival 2026 - dzień 2, 25 sierpnia
OTWARTA SCENA
- Agnieszka Chylińska;
- Błażej Król;
- Zalewski;
- Smolik // Kev Fox;
- Mikromusic;
- Żabson.
BURSZTYNOWY SŁOWIK
- Ania Karwan;
- Oceana;
- Jeremi Sikorski;
- Jovi;
- Kuba i Kuba;
- Kasia Sienkiewicz;
- Natalia Muianga;
- Emo i Sarsa.
Koncert rozpocznie się o 19:30.
Top of the Top Sopot Festival 2026 - dzień 3, 26 sierpnia
OPERA LEŚNA W CZTERECH AKTACH
- Artur Rojek
- Nosowska
- Ralph Kaminski
- Igor Herbut
- Kortez
- Alicja Majewska
- i Włodzimierz Korcz
- Michał Bajor
- Natalia Szroeder
- Kuba Badach
- Ania Dąbrowska
Koncert rozpocznie się o 19:30.
Top of the Top Sopot Festival 2026 - dzień 4, 27 sierpnia
TOP OF THE ROCK
- Lady Pank
- Perfect & Łukasz Drapała
- Małgorzata Ostrowska
- Kobranocka
- IRA TRIO
DUETY NOCY LETNIEJ
- Maryla Rodowicz
- Zalewski
- Igor Herbut
- Young Leosia
- Zalia
- Błażej Król
- Misia Furtak
- Natalia Szroeder
Koncert rozpocznie się o 19:30.