Top of the Top Sopot Festival 2026 - PROGRAM. Znamy dokładany harmonogram koncertów 24-27.08.2026

Festiwal Top of the Top Sopot Festival to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, odbywające się co roku w kultowej Operze Leśnej. Przez cztery dni sopocka scena gromadzi czołówkę polskich artystów oraz zagraniczne gwiazdy, oferując widowiska transmitowane na żywo w telewizji TVN.

Najważniejszym punktem programu jest rywalizacja o prestiżową statuetkę Bursztynowego Słowika. Wydarzenie łączy pokolenia, prezentując zarówno jubileusze legend estrady, jak i występy debiutantów.

Top of the Top Sopot Festival 2026 - dzień 1, 24 sierpnia

STANISŁAW SOYKA. ABSOLUTNIE

Kayah;

Justyna Steczkowska;

Ralph Kaminski;

Zbigniew Zamachowski;

Czesław Mozil;

Renata Przemyk;

Natalia Grosiak;

Maciej Stuhr;

Janusz Radek.

TOP OF THE POP

Kaśka Sochacka;

Dawid Kwiatkowski;

Kayah;

Margaret;

Zalia;

Oskar Cyms;

Piotr Kupicha;

Natalia Szroeder.

Koncert rozpocznie się o 19:30.

Top of the Top Sopot Festival 2026 - dzień 2, 25 sierpnia

OTWARTA SCENA

Agnieszka Chylińska;

Błażej Król;

Zalewski;

Smolik // Kev Fox;

Mikromusic;

Żabson.

BURSZTYNOWY SŁOWIK

Ania Karwan;

Oceana;

Jeremi Sikorski;

Jovi;

Kuba i Kuba;

Kasia Sienkiewicz;

Natalia Muianga;

Emo i Sarsa.

Koncert rozpocznie się o 19:30.

Kasia i Kayah | Sopot Top of the Top Festival

Top of the Top Sopot Festival 2026 - dzień 3, 26 sierpnia

OPERA LEŚNA W CZTERECH AKTACH

Artur Rojek

Nosowska

Ralph Kaminski

Igor Herbut

Kortez

Alicja Majewska

i Włodzimierz Korcz

Michał Bajor

Natalia Szroeder

Kuba Badach

Ania Dąbrowska

Koncert rozpocznie się o 19:30.

Top of the Top Sopot Festival 2026 - dzień 4, 27 sierpnia

TOP OF THE ROCK

Lady Pank

Perfect & Łukasz Drapała

Małgorzata Ostrowska

Kobranocka

IRA TRIO

DUETY NOCY LETNIEJ

Maryla Rodowicz

Zalewski

Igor Herbut

Young Leosia

Zalia

Błażej Król

Misia Furtak

Natalia Szroeder

Koncert rozpocznie się o 19:30.