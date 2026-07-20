Top of the Top Sopot Festival 2026 - PROGRAM. Znamy dokładany harmonogram koncertów 24-27.08.2026

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-20 14:48

Wielkimi krokami zbliża się Top of the Top Sopot Festival 2026. Jak co roku, festiwal gwiazd wystąpi na legendarnej scenie w sopockiej Operze Leśnej. Kto powalczy o Bursztynowego Słowika 2026? Kto wystąpi w Sopocie? Znamy już harmonogram występów podczas Top of the Top Sopot Festival 2026!

Festiwal Top of the Top Sopot Festival to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, odbywające się co roku w kultowej Operze Leśnej. Przez cztery dni sopocka scena gromadzi czołówkę polskich artystów oraz zagraniczne gwiazdy, oferując widowiska transmitowane na żywo w telewizji TVN.

Najważniejszym punktem programu jest rywalizacja o prestiżową statuetkę Bursztynowego Słowika. Wydarzenie łączy pokolenia, prezentując zarówno jubileusze legend estrady, jak i występy debiutantów.

Top of the Top Sopot Festival 2026 - dzień 1, 24 sierpnia 

STANISŁAW SOYKA. ABSOLUTNIE

  • Kayah;
  • Justyna Steczkowska;
  • Ralph Kaminski;
  • Zbigniew Zamachowski;
  • Czesław Mozil;
  • Renata Przemyk;
  • Natalia Grosiak;
  • Maciej Stuhr;
  • Janusz Radek.

TOP OF THE POP

  • Kaśka Sochacka;
  • Dawid Kwiatkowski;
  • Kayah;
  • Margaret;
  • Zalia;
  • Oskar Cyms;
  • Piotr Kupicha;
  • Natalia Szroeder.

Koncert rozpocznie się o 19:30.

Top of the Top Sopot Festival 2026 - dzień 2, 25 sierpnia 

OTWARTA SCENA

  • Agnieszka Chylińska;
  • Błażej Król;
  • Zalewski;
  • Smolik // Kev Fox;
  • Mikromusic;
  • Żabson.

BURSZTYNOWY SŁOWIK

  • Ania Karwan;
  • Oceana;
  • Jeremi Sikorski;
  • Jovi;
  • Kuba i Kuba;
  • Kasia Sienkiewicz;
  • Natalia Muianga;
  • Emo i Sarsa.

Koncert rozpocznie się o 19:30.

Kasia i Kayah | Sopot Top of the Top Festival

Top of the Top Sopot Festival 2026 - dzień 3, 26 sierpnia 

OPERA LEŚNA W CZTERECH AKTACH

  • Artur Rojek
  • Nosowska
  • Ralph Kaminski
  • Igor Herbut
  • Kortez
  • Alicja Majewska
  • i Włodzimierz Korcz
  • Michał Bajor
  • Natalia Szroeder
  • Kuba Badach
  • Ania Dąbrowska

Koncert rozpocznie się o 19:30.

Top of the Top Sopot Festival 2026 - dzień 4, 27 sierpnia

TOP OF THE ROCK

  • Lady Pank
  • Perfect & Łukasz Drapała
  • Małgorzata Ostrowska
  • Kobranocka
  • IRA TRIO

DUETY NOCY LETNIEJ

  • Maryla Rodowicz
  • Zalewski
  • Igor Herbut
  • Young Leosia
  • Zalia
  • Błażej Król
  • Misia Furtak
  • Natalia Szroeder

Koncert rozpocznie się o 19:30.

Kolorowe logo Top of the Top Sopot Festival 2026 i logo stacji TVN. O programie wydarzenia przeczytasz na Eska.
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Sopot Top Of The Top festival