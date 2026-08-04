Zadymienie w Twardogórze. Policjanci ewakuowali 83-letnią kobietę

Interwencja policji w centrum Twardogóry

4 sierpnia 2026 roku dyżurny jednostki w Oleśnicy otrzymał zgłoszenie o dymie wydobywającym się z mieszkania w kamienicy położonej w centrum miasta. Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji, który dotarł pod wskazany adres jako pierwszy ze wszystkich służb ratunkowych. Funkcjonariusze z miejscowego komisariatu niezwłocznie przystąpili do działań, widząc wydostające się z budynku kłęby dymu. Z relacji świadków wynikało, że zagrożenie dotyczy lokalu na parterze, w którym przebywa starsza osoba.

Wejście do mieszkania przez uchylone okno

Sytuacja wymagała szybkiego działania, ponieważ drzwi do mieszkania były zamknięte i nikt ze zgromadzonych osób nie mógł dostać się do środka. Policjanci zauważyli, że nie ma czasu na oczekiwanie na przyjazd służb dysponujących specjalistycznym sprzętem do wyważania drzwi. Funkcjonariusze podjęli decyzję o wejściu do wnętrza przez uchylone okno. Sprawnie wskoczyli na parapet i przedostali się do zadymionego pomieszczenia, aby rozpocząć poszukiwania 83-letniej kobiety.

Ewakuacja 83-letniej seniorki z zadymionego lokalu

Wewnątrz mieszkania panowało bardzo silne zadymienie, które znacząco utrudniało widoczność i swobodne oddychanie. Mimo trudnych warunków mundurowi odnaleźli seniorkę i wyprowadzili ją na zewnątrz budynku. 83-letnia kobieta była podtruta dymem oraz miała poważne trudności z oddychaniem. Funkcjonariusze przekazali poszkodowaną przybyłym na miejsce służbom ratunkowym, które zdecydowały o przewiezieniu pacjentki do szpitala.

Piec kuchenny przyczyną zadymienia w kamienicy

Dalsze działania na miejscu zdarzenia prowadzili strażacy, którzy ustalili dokładną przyczynę pojawienia się gęstego dymu. Okazało się, że źródłem problemu był piec opalany drewnem znajdujący się w kuchni mieszkania zajmowanego przez 83-latkę. Straż pożarna usunęła zagrożenie i zabezpieczyła lokal, co pozwoliło pozostałym mieszkańcom kamienicy na bezpieczny powrót do swoich domów. Cała interwencja pozwoliła uniknąć groźniejszych skutków zdarzenia w centrum Twardogóry.

Źródło: Policja.pl