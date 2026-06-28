To oni powalczą o Bursztynowego Słowika na Top Of The Top Sopot Festival 2026! W stawce gwiazda Euro 2012

Top Of The Top Sopot Festival od lat elektryzuje miliony widzów przed telewizorami i publiczność zgromadzoną w legendarnej Operze Leśnej. To tutaj rodziły się największe legendy polskiej estrady, a występy w Sopocie na stałe zapisały się w historii rodzimej popkultury. Najbardziej wyczekiwanym momentem całego festiwalu jest oczywiście konkurs o Bursztynowego Słowika - nagrodę, która dla każdego muzyka stanowi ogromne wyróżnienie i często jest punktem zwrotnym w karierze. W ubiegłych latach sięgnęli po niego m.in. Carla Fernandes, Oskar Cyms i Dawid Kwiatkowski.

Bursztynowy Słowik 2026. Emocjonujące starcie w Sopocie

Statuetka to nie tylko symbol uznania branży, ale przede wszystkim dowód ogromnej sympatii fanów, którzy w głosowaniu na żywo decydują o tym, do kogo powędruje to prestiżowe trofeum. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo ekscytująco, ponieważ organizatorzy postawili na niezwykle różnorodny miks gatunkowy. Na scenie zobaczymy zarówno doświadczone ikony, jak i najgorętsze nazwiska młodego pokolenia, które podbijają listy przebojów oraz serwisy streamingowe.

Carla Fernandes zdobyła Bursztynowego Słowika | Sopot Top of the Top Festival

Kto zdobędzie Bursztynowego Słowika 2026? Pełna lista nominowanych!

Wielkie starcie wokalne zaplanowano na 25 sierpnia 2026 roku. To właśnie tego wieczoru Opera Leśna zapłonie od muzycznych wrażeń. Największym zaskoczeniem i niewątpliwą sensacją tej edycji jest obecność na liście Oceany – niemieckiej gwiazdy, której megahit "Endless Summer" był oficjalnym hymnem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 i do dziś rozkręca każdą imprezę. Czy zagraniczna wokalistka skradnie serca polskiej publiczności i wyjedzie z Sopotu z głównym trofeum? Zadanie nie będzie łatwe, ponieważ konkurencja jest gigantyczna. O Bursztynowego Słowika 2026 powalczą:

Oceana

Anna Karwan

Kasia Sienkiewicz

Jeremi Sikorski

Kuba i Kuba

Natalia Muianga

Jovi

Emo x Sarsa

O tym, w czyje ręce trafi to wyjątkowe wyróżnienie, przekonamy się już 25 sierpnia. Jedno jest pewne - czeka nas wieczór pełen niespodzianek, genialnych aranżacji i rywalizacji na najwyższym artystycznym poziomie.