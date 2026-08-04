Kamil Lukoszek wypożyczony do Motoru Lublin. Znamy szczegóły umowy pomocnika

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-04 16:15

Kamil Lukoszek został oficjalnie wypożyczony z Górnika Zabrze do zespołu Motor Lublin do końca obecnego sezonu. Przedstawiciele klubów z Ekstraklasy poinformowali, że Motor Lublin zapewnił sobie opcję wykupu 24-letniego pomocnika. Kamil Lukoszek to kolejne wzmocnienie przebudowanej drużyny.

Nogi piłkarza uderzającego w piłkę na mokrej murawie. O transferze Kamila Lukoszka do Motoru Lublin przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi piłkarza w czarnych getrach uderzającego stopą w piłkę na zielonej murawie.

Piłkarska droga młodego pomocnika

Nowy gracz lubelskiego klubu przyszedł na świat w Opolu. To właśnie w miejscowej Odrze stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W wieku czternastu lat przeniósł się do Akademii Górnika Zabrze. Kamil Lukoszek pomyślnie przeszedł przez szczeble drużyn młodzieżowych oraz rezerw. W efekcie zdołał wywalczyć sobie miejsce w pierwszym zespole zabrzan.

W 2021 roku zawodnik rozpoczął dwuletnie występy w barwach Skry Częstochowa na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. Następnie pomocnik zdecydował się na powrót do Zabrza. W zespole Górnika rozegrał łącznie 72 spotkania, z czego 64 na boiskach Ekstraklasy. W tym czasie zdobył dziesięć bramek i zanotował pięć asyst. W poprzednim sezonie jego drużyna wywalczyła wicemistrzostwo kraju oraz Puchar Polski.

Rewolucja kadrowa w Motorze Lublin

Zaledwie 24-letni zawodnik posiada na swoim koncie istotne doświadczenie na arenie międzynarodowej. Piłkarz zakładał koszulkę narodową w wielu młodzieżowych kategoriach wiekowych. Zanotował oficjalne występy w reprezentacjach Polski do lat 16, 17, 20 oraz 21. Teraz jego celem będzie wywalczenie miejsca w podstawowej jedenastce. Zdobyte wcześniej doświadczenie ma bezpośrednio pomóc drużynie w walce o ligowe punkty.

Przed startem obecnych rozgrywek w klubie z województwa lubelskiego zaszły drastyczne zmiany. Prawie cały sztab szkoleniowy został w krótkim czasie całkowicie przebudowany. Posadę trenera objął Mariusz Misiura, który zastąpił na tym stanowisku Mateusza Stolarskiego. Z drużyną definitywnie pożegnało się aż czternastu dotychczasowych zawodników. Sprowadzony obecnie pomocnik jest siódmym nowym piłkarzem w przebudowanym zespole.

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