Punkt bonusowy w żużlu: za co się go dostaje

Trzy rodzaje punktów, nie jeden

Regulamin rozgrywek Ekstraligi rozdziela dwie wielkości. Punkty meczowe to 2 za wygraną, 1 za remis i 0 za porażkę. Punkty biegowe to różnica punktów zdobytych na torze: dodatnia u wygranego, ujemna u przegranego, zerowa przy remisie.

Punkt bonusowy jest wielkością trzecią i osobną. Zgodnie z art. 703 ust. 3 regulaminu dostaje go drużyna, która w obydwu meczach z tym samym rywalem w części zasadniczej zdobyła większą sumę punktów meczowych. Gdy obie mają tę sumę równą, rozstrzyga większa suma punktów biegowych. Zdobyty punkt dopisuje się do punktów meczowych w tabeli.

Dlatego może go wziąć drużyna, która przegrała rewanż

Skoro liczy się suma z dwóch spotkań, sam wynik drugiego z nich niczego nie przesądza. Weźmy drużynę, która na wyjeździe przegrała 44:46, a u siebie wygrała 52:38. Jej punkty meczowe to 0 i 2, czyli 2 - dokładnie tyle samo ma rywal. Rozstrzyga więc bilans biegowy: minus 2 z pierwszego meczu i plus 14 z drugiego dają plus 12, rywalowi minus 12. Punkt trafia do drużyny, która jedno z tych spotkań przegrała.

Działa to też odwrotnie. Można wygrać rewanż i nie dostać punktu bonusowego, jeśli porażka w pierwszym meczu była wyższa niż wygrana w drugim.

Kiedy przepada i gdzie w ogóle nie występuje

Regulamin przewiduje sytuację, w której prawo do tego punktu znika. Drużyna przegrywająca mecz walkowerem otrzymuje 0 punktów meczowych i 40 ujemnych punktów biegowych, a punktu bonusowego nie dostaje niezależnie od wyniku dwumeczu (art. 714 ust. 1). Gdy orzeczono walkower wzajemny, nie dostaje go żadna z drużyn.

Warto też wiedzieć, gdzie ta reguła nie sięga. Przepis mówi o części zasadniczej rozgrywek, więc w fazie play-off punktu bonusowego nie ma. Tam dwumecz rozstrzyga suma punktów meczowych, potem biegowych, a gdy i te są równe - wyższa pozycja w tabeli po rundzie zasadniczej.

W 2. Ekstralidze ta sama konstrukcja ma numer art. 753 ust. 3, a wyłączenie walkowerowe - art. 764. Oba dokumenty są jawne i leżą w bibliotece regulaminów Polskiego Związku Motorowego.

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