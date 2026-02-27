Maria Jeleniewska zrzuciła ubrania w górach. Te zdjęcia rozgrzewają do czerwoności

Gwiazdy sieci rządzą w Polsacie

Taneczne show gości na ekranach polskich telewizorów od równo dwudziestu lat. Mimo upływu czasu format wciąż przyciąga miliony widzów i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Przez pierwszą dekadę program emitowała stacja TVN, jednak od 2014 roku licencję na „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” przejął Polsat.

W 2023 roku Edward Miszczak podjął decyzję o chwilowym wstrzymaniu emisji widowiska. Przewidywania dyrektora programowego sprawdziły się, bo publiczność zatęskniła za formatem i wiosną 2024 roku tłumnie wróciła przed odbiorniki, by dopingować swoich faworytów. Miszczak postawił na znane twarze z internetu, co okazało się kluczem do sukcesu. To właśnie influencerzy dominowali w ostatnich edycjach, sięgając po główne trofeum.

Wiosną 2025 roku Kryształową Kulę zdobyła Maria Jeleniewska, tańcząca w parze z Jackiem Jeschke. Werdykt ten nie przypadł do gustu wszystkim, w tym Agnieszce Kaczorowskiej. Tancerka i jej fani sugerowali złośliwie, że o ostatecznym wyniku zadecydowała gigantyczna popularność w sieci, a nie rzeczywiste umiejętności na parkiecie.

Influencerka w bikini na alpejskim stoku

Maria Jeleniewska nie przejmuje się echa dawnych konfliktów i skupia się na dalszym budowaniu swojej pozycji w mediach społecznościowych. Jako profesjonalna influencerka dba o stały kontakt z fanami, nawet podczas urlopu. Obecnie 23-latka wypoczywa we włoskich Alpach, skąd regularnie przesyła nowe relacje i chwali się zdjęciami ze stoku.

Gwiazda zapozowała na tle malowniczych, ośnieżonych szczytów w bardzo nietypowym stroju. Mimo panującego mrozu, Maria zrzuciła ciepłą odzież i pokazała się w srebrnym bikini oraz futrzanym bolerku. Taki widok w surowej, zimowej scenerii należy do rzadkości, ale fani docenili poświęcenie dla dobrego ujęcia, zasypując celebrytkę komplementami w komentarzach.

