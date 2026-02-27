Andziaks i Luka na wakacjach z dwójką dzieci. To ich pierwszy wyjazd w czwórkę

W życiu tej pary zaszło wiele zmian. Choć Andziaks i Luka pokazują w Internecie wiele aspektów wspólnego życia, w ostatnim czasie mówiło się o nich przede wszystkim w kontekście narodzin drugiego dziecka. Popularna w sieci para przywitała na świecie synka, a kontrowersji dotyczących publicznego prezentowania prywatności nie brakowało. Teraz szczęśliwa rodzinka po raz pierwszy w powiększonym składzie wybrała się na egzotyczne wczasy.

Andziaks i Luka mają dwójkę dzieci. Mogą liczyć na wsparcie fanów

Angelika i Łukasz Trochonowicz należą do najpopularniejszych polskich influencerów. Nic dziwnego, że parze pokazującej wiele chwil ze swojego życia w sieci internauci wręcz patrzą na ręce. Andziaks i Luka od niedawna są rodzicami drugiego dziecka - synka, który otrzymał zaskakujące imię. Zrelacjonowanie porodu w mediach społecznościowych czy też wręczenie 5-letniej córeczce nowego iPhone'a z okazji narodzin brata wywołały kontrowersje. Para nie przejmuje się jednak krytyką i konsekwentnie publikuje kolejne treści ze swojego życia.

Pierwszy taki wyjazd. Influencerzy pokazali rodzinne wakacje w Dubaju

Rodzice Charlie i zaledwie 2-miesięcznego Franco nie stronią od luksusów i chętnie podróżują po całym świecie. Szczególnie upodobali sobie Dubaj, gdzie wybrali się właśnie po raz pierwszy w czwórkę. Jak możemy dowiedzieć się z relacji w mediach społecznościowych, Andziaks i Luka polecieli z dziećmi w klasie biznes. Na Instagramie pojawiły się już pierwsze zdjęcia z pobytu w Dubaju.

Nie zabrakło też głosów krytyki. Niektórzy zwrócili uwagę, że noworodek "nie przyzwyczaił się jeszcze do domu", a już pojechał na egzotyczne wczasy. Na jeden z takich komentarzy zareagował Luka. Opublikował w odpowiedzi zdjęcie roześmianej Charlie, podpisane "XD". Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej.