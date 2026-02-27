Kuba Karaś zaprzecza związkowi z Wieniawą?! Mocne słowa muzyka

Julia Wieniawa była w kilku głośnych medialnie związkach. Niedawno gwiazda postanowiła wymownie podsumować swoich ekschłopaków, zdradzając, że nadal śledzą jej działalność w Internecie. Choć na ogół piosenkarka nie komentuje życia uczuciowego, wiele spekulacji dotyczy jej aktualnej relacji z Kubą Karasiem. Często są razem widywani, ale publicznie nazywają się przyjaciółmi. Ostatnio muzyk skomentował opowiadanie o związkach na forum publicznym.

Julia Wieniawa i Kuba Karaś w ogniu plotek

Choć duet trzyma swoją relację z dala od medialnego zgiełku, to kilkakrotnie został przyłapany na wspólnym spędzaniu wolnego czasu. Julia Wieniawa sama opublikowała kilka relacji w mediach społecznościowych, z których mogliśmy się dowiedzieć, że Kuba Karaś odwiedzał ją w jej leśnej posiadłości. Nie zabrakło też fotek wykonywanych przez paparazzi. Muzyk był też obecny na wielu koncertach Wieniawy, zaś przy okazji jej urodzin w internetowym wpisie określił ją jako "najlepszą przyjaciółkę". Plotki o głębszej relacji niż tylko przyjacielska jednak nie cichną.

Jessica Mercedes bez ogródek: "bardzo do siebie pasują"

Gorące pogłoski skomentowała była dziewczyna Karasia. Artysta tworzył związek z Jessicą Mercedes, dawniej również przyjaźniącą się z Wieniawą, przez około pięć lat. Influencerka przyznała, że duet do siebie pasuje, choć raczej nie śledzi doniesień na jego temat.

"Ja życzę im jak najlepiej, myślę, że bardzo do siebie pasują i pod względem energii i pod względem wizualnym i wspólnych zainteresowań, więc trzymam za nich kciuki. Dla mnie to już jest zamknięty rozdział, ja już ruszyłam do przodu. Mam też swoje życie, więc ja tego za bardzo nie śledzę i się w to nie angażuję" - powiedziała w rozmowie z "Pudelkiem".

Kuba Karaś jest singlem? Tak mówi o związkach

Sytuację podgrzała ostatnia wypowiedź samego 30-latka. Artysta znany chociażby ze współpracy z Piotrem Roguckim zagościł w podcaście "Audiochwile", gdzie opowiedział między innymi o premierowym utworze "Obejmij mnie". Nie zabrakło jednak pytań o sprawy osobiste. W kwestii związków Karaś odparł w bardzo wymowny sposób, sugerując tym samym, że nie tworzy pary z Julią Wieniawą ani nikim innym.

"Żeby rozmawiać o związkach, to trzeba w nich być. To taka mała, subtelna rzecz" - stwierdził.

