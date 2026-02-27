Bartosz Mazurek z hat-trickiem we Florencji. 19-latek zapisał się w historii

Jagiellonia Białystok blisko sensacji w Ligi Konferencji

Po klęsce 0:3 w pierwszym spotkaniu w Białymstoku, szanse Jagiellonii na awans wydawały się iluzoryczne. Rewanż we Florencji przyniósł jednak scenariusz, którego nie przewidzieli nawet najwięksi optymiści. Mistrzowie Polski w spektakularnym stylu odrobili straty z pierwszego meczu, doprowadzając Włochów do stanu wrzenia. Gospodarze dopiero w dogrywce zdołali przechylić szalę awansu na swoją stronę, oddychając z ogromną ulgą po horrorze, jaki zafundowali im podopieczni Adriana Siemieńca.

Bartosz Mazurek z hat-trickiem przeciwko Fiorentinie

Najjaśniejszą postacią tego widowiska był bez wątpienia Bartosz Mazurek. Młody zawodnik jeszcze przed przerwą dwukrotnie zmusił do kapitulacji Lukę Lezzeriniego. Swojego dzieła zniszczenia dokończył na początku drugiej części gry, kompletując hat-tricka strzałem, przy którym bezradny był słynny David de Gea. Co ciekawe, 19-latek rozpoczął zawody w środku pola, ale przez większość czasu operował na lewym skrzydle, zastępując kontuzjowanego Kamila Jóźwiaka.

„To dla mnie spełnienie marzeń, nigdy nie myślałem, że coś takiego może się zdarzyć. Nigdy w życiu nie strzeliłem hat-tricka, więc tym bardziej nie mogę w to uwierzyć i nie dowierzam, że to się udało, ale wiem, że stać mnie na takie rzeczy. Wszyscy nas skreślali przed tym meczem, a wróciliśmy do tego spotkania i jestem dumny z całej drużyny” - powiedział po meczu Bartosz Mazurek.

Wzruszające słowa 19-latka o ojcu

Wyczyn nastolatka jest tym bardziej imponujący, że dopiero niedawno wywalczył on sobie miejsce w wyjściowej jedenastce zespołu z Podlasia. Przed tym europejskim popisem jego dorobek strzelecki był nader skromny – miał na koncie zaledwie jedną bramkę w ekstraklasie. Po końcowym gwizdku bohater wieczoru nie krył emocji, zdradzając, że na trybunach stadionu we Florencji zasiadł wyjątkowy gość – jego tata.

„Nie wiem co powiedzieć, bo nadal nie dowierzam, że trzy bramki udało mi się tu strzelić. Ale staram się do tego podejść na spokojnie. Jestem mu wdzięczny, że tutaj był i razem się trochę wzruszyliśmy. Piękne chwile, nie zapomnę tego na pewno do końca życia” - podsumował Mazurek.

