Podsiadło i Sochacka, Mróz, Pezet i Smarzowski ze statuetkami Bestsellerów Empiku 2025! Znamy wszystkich laureatów

Najchętniej czytane książki
W kategorii Literatura piękna Bestsellera Empiku 2025 odebrał Szczepan Twardoch za powieść Null – książkę mierzącą się z doświadczeniem wojny w Ukrainie. W Kryminale statuetka trafiła do Sławka Gortycha za Schronisko, które zostało zapomniane, czyli kolejną część karkonoskiej serii, która szybko zyskała szerokie grono fanów. W kategorii Literatura popularna wygrał Wschód słońca w dniu dożynek Suzanne Collins – powrót do jednego z najpopularniejszych literackich uniwersów. Wśród najmłodszych największym zainteresowaniem w 2025 roku cieszyła się książka Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu i statuetka Bestsellera Empiku 2025 trafiła w ręce autorów Yvette Żółtowskiej-Darskiej i Jacka Sarzało.
Polska zasłuchana w kryminałach
W kategoriach audio słychać jasno: Polacy niezmiennie kochają kryminały i historie pełne tajemnic. W kategorii Audiobook bezkonkurencyjny okazał się Błękit Małgorzaty Oliwii Sobczak w interpretacji Marcina Popczyńskiego. Z kolei w kategorii Superprodukcja audio zwyciężył Rumor Roberta Małeckiego z udziałem Tomasza Schuchardta, Julii Borkowskiej i Macieja Jabłońskiego.
Najchętniej oglądane filmy
W Kinie familijnym sukces pierwszej części (nagrodzonej w 2017 roku) powtórzył Zwierzogród 2 – wyczekiwana kontynuacja przygód bohaterów uwielbianych przez młodszych i starszych widzów. W kategorii Kino polskie statuetkę odebrał Wojciech Smarzowski – reżyser głośnego Domu dobrego z Agatą Turkot i Tomaszem Schuchardtem w rolach głównych.
Najpopularniejsze albumy 2025 roku
W kategorii Pop&rock Bestsellerem Empiku 2025 został album tylko haj. – efekt spotkania Dawida Podsiadło i Kaśki Sochackiej. Natomiast w kategorii Rap&hip-hop zwyciężył Pezet z albumem Muzyka popularna. To kolejny mocny rozdział w karierze artysty, który od lat utrzymuje silną pozycję na polskiej scenie rapowej.
Twórcy Roku i Dekady
Zacięta rywalizacja o tytuły Pisarza Roku i Artysty Muzycznego Roku trwała do ostatnich chwil - głosowanie w aplikacji Empik zakończyło się w trakcie gali. Pisarzem Roku został Remigiusz Mróz, a tytuł Artysty Muzycznego Roku powędrował do Dawida Podsiadło. Ponowną wygraną w tych kategoriach obaj artyści potwierdzili, że niepodzielnie władają emocjami i gustami polskich odbiorców.
Po raz pierwszy w historii Bestsellerów Empiku przyznano nagrody dla najpopularniejszych twórców ostatniej dekady. W książkach bezkonkurencyjny okazał się właśnie Remigiusz Mróz, a w muzyce triumfował Dawid Podsiadło.
Odkrycia Empiku 2025
Podczas gali wręczono także Odkrycia Empiku dla twórców, którzy w minionym roku odważnie zaznaczyli swoją obecność w kulturze i zwrócili uwagę świeżym, autorskim głosem. W kategorii Literatura jury nagrodziło Dorotę Groyecką za książkę Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei – poruszającą, pełną empatii opowieść wyróżnioną za odwagę w podjęciu tematu i nieoczywistą formę. Muzycznym Odkryciem Empiku został maks.tachasiuk – jury doceniło go za emocjonalną szczerość, autorską produkcję i charakterystyczne, gatunkowo wymykające się brzmienie. W kategorii Film statuetka trafiła do Mary Tamkovich za film Pod szarym niebem – subtelny, dojrzały debiut, który poprzez kameralną historię ukazuje uniwersalny wymiar walki jednostki o wolność.
Scena, która łączy
Bestsellery Empiku to nie tylko gala rozdania nagród, ale także spektakularne wydarzenie muzyczne. Na scenie wystąpili czołowi polscy artyści: Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, Piotr Rogucki i Zalia, bracia Kacperczyk i Kukon, a także IGO,Daria ze Śląska, Mrozu oraz Pezet. Swoim występem zachwycili również Jessie Ware oraz zwycięzca ubiegłorocznej edycji Eurowizji – JJ.
Jessie Ware na Bestsellerach Empiku 2025
Galę poprowadził Marcin Prokop. Wydarzenie transmitowano na antenie TVN oraz w streamingu na profilach Empiku. Podobnie jak w poprzednich latach, cała transmisja online – wraz z występami muzycznymi – była tłumaczona symultanicznie na polski język migowy.
LAUREACI
KSIĄŻKA:
Literatura piękna
Null, Szczepan Twardoch, Wydawnictwo Marginesy
Kryminał
Schronisko, które zostało zapomniane, Sławek Gortych, Wydawnictwo W.A.B.
Literatura popularna
Wschód słońca w dniu dożynek, Suzanne Collins, tłumaczenie Małgorzata Hesko-Kołodzińska i Piotr Budkiewicz, Must Read
Literatura polska dla dzieci
Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu, Yvette Żółtowska-Darska, Jacek Sarzało, Wydawnictwo SQN
MUZYKA:
Pop&rock
tylko haj., Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Pur Pur | Sony Music Entertainment Poland
Rap&hip-hop
Muzyka popularna, Pezet, Pezet Entertainment | e-Muzyka
AUDIO:
Audiobook
Błękit, Małgorzata Oliwia Sobczak, czyta Marcin Popczyński, Wydawnictwo W.A.B.
Superprodukcja
Rumor, Robert Małecki, w rolach głównych: Tomasz Schuchardt, Julia Borkowska, Maciej Jabłoński, Produkcja oryginalna Empik Go | Wydawnictwo Literackie
FILM:
Kino polskie
Dom dobry, reż. Wojciech Smarzowski, Lucky Bob | Warner Bros. Entertainment Polska
Kino familijne
Zwierzogród 2, reż. Jared Bush, Byron Howard, Walt Disney Animation Studios I The Walt Disney Company
ODKRYCIA EMPIKU 2025
Literatura
Dorota Groyecka za książkę Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei, Wydawnictwo W.A.B.
Muzyka
maks.tachasiuk za „Psy”
Film
Mara Tamkovich za film Pod szarym niebem, Media Corporation / Polski Instytut Sztuki Filmowej
TWÓRCY ROKU
Pisarz Roku
Remigiusz Mróz
Artysta Muzyczny Roku
Dawid Podsiadło
BESTSELLER EMPIKU ZA NAJWYŻSZĄ SPRZEDAŻ KSIĄŻEK W OSTATNICH 10 LATACH
Remigiusz Mróz
BESTSELLER EMPIKU ZA NAJWYŻSZĄ SPRZEDAŻ PŁYT W OSTATNICH 10 LATACH
Dawid Podsiadło
