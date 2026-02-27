Podsiadło i Sochacka, Mróz, Pezet i Smarzowski ze statuetkami Bestsellerów Empiku 2025! Znamy wszystkich laureatów

Najchętniej czytane książki

W kategorii Literatura piękna Bestsellera Empiku 2025 odebrał Szczepan Twardoch za powieść Null – książkę mierzącą się z doświadczeniem wojny w Ukrainie. W Kryminale statuetka trafiła do Sławka Gortycha za Schronisko, które zostało zapomniane, czyli kolejną część karkonoskiej serii, która szybko zyskała szerokie grono fanów. W kategorii Literatura popularna wygrał Wschód słońca w dniu dożynek Suzanne Collins – powrót do jednego z najpopularniejszych literackich uniwersów. Wśród najmłodszych największym zainteresowaniem w 2025 roku cieszyła się książka Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu i statuetka Bestsellera Empiku 2025 trafiła w ręce autorów Yvette Żółtowskiej-Darskiej i Jacka Sarzało.

Polska zasłuchana w kryminałach

W kategoriach audio słychać jasno: Polacy niezmiennie kochają kryminały i historie pełne tajemnic. W kategorii Audiobook bezkonkurencyjny okazał się Błękit Małgorzaty Oliwii Sobczak w interpretacji Marcina Popczyńskiego. Z kolei w kategorii Superprodukcja audio zwyciężył Rumor Roberta Małeckiego z udziałem Tomasza Schuchardta, Julii Borkowskiej i Macieja Jabłońskiego.

Najchętniej oglądane filmy

W Kinie familijnym sukces pierwszej części (nagrodzonej w 2017 roku) powtórzył Zwierzogród 2 – wyczekiwana kontynuacja przygód bohaterów uwielbianych przez młodszych i starszych widzów. W kategorii Kino polskie statuetkę odebrał Wojciech Smarzowski – reżyser głośnego Domu dobrego z Agatą Turkot i Tomaszem Schuchardtem w rolach głównych.

Najpopularniejsze albumy 2025 roku

W kategorii Pop&rock Bestsellerem Empiku 2025 został album tylko haj. – efekt spotkania Dawida Podsiadło i Kaśki Sochackiej. Natomiast w kategorii Rap&hip-hop zwyciężył Pezet z albumem Muzyka popularna. To kolejny mocny rozdział w karierze artysty, który od lat utrzymuje silną pozycję na polskiej scenie rapowej.

Twórcy Roku i Dekady

Zacięta rywalizacja o tytuły Pisarza Roku i Artysty Muzycznego Roku trwała do ostatnich chwil - głosowanie w aplikacji Empik zakończyło się w trakcie gali. Pisarzem Roku został Remigiusz Mróz, a tytuł Artysty Muzycznego Roku powędrował do Dawida Podsiadło. Ponowną wygraną w tych kategoriach obaj artyści potwierdzili, że niepodzielnie władają emocjami i gustami polskich odbiorców.

Po raz pierwszy w historii Bestsellerów Empiku przyznano nagrody dla najpopularniejszych twórców ostatniej dekady. W książkach bezkonkurencyjny okazał się właśnie Remigiusz Mróz, a w muzyce triumfował Dawid Podsiadło.

Odkrycia Empiku 2025

Podczas gali wręczono także Odkrycia Empiku dla twórców, którzy w minionym roku odważnie zaznaczyli swoją obecność w kulturze i zwrócili uwagę świeżym, autorskim głosem. W kategorii Literatura jury nagrodziło Dorotę Groyecką za książkę Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei – poruszającą, pełną empatii opowieść wyróżnioną za odwagę w podjęciu tematu i nieoczywistą formę. Muzycznym Odkryciem Empiku został maks.tachasiuk – jury doceniło go za emocjonalną szczerość, autorską produkcję i charakterystyczne, gatunkowo wymykające się brzmienie. W kategorii Film statuetka trafiła do Mary Tamkovich za film Pod szarym niebem – subtelny, dojrzały debiut, który poprzez kameralną historię ukazuje uniwersalny wymiar walki jednostki o wolność.

Scena, która łączy

Bestsellery Empiku to nie tylko gala rozdania nagród, ale także spektakularne wydarzenie muzyczne. Na scenie wystąpili czołowi polscy artyści: Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, Piotr Rogucki i Zalia, bracia Kacperczyk i Kukon, a także IGO,Daria ze Śląska, Mrozu oraz Pezet. Swoim występem zachwycili również Jessie Ware oraz zwycięzca ubiegłorocznej edycji Eurowizji – JJ.

Jessie Ware na Bestsellerach Empiku 2025

Galę poprowadził Marcin Prokop. Wydarzenie transmitowano na antenie TVN oraz w streamingu na profilach Empiku. Podobnie jak w poprzednich latach, cała transmisja online – wraz z występami muzycznymi – była tłumaczona symultanicznie na polski język migowy.

Youtube: https://youtube.com/embed/9qQ4usOV0AQ

Galę wspierają: Mastercard [Partner Główny], Orlen [Partner gali], Orlen Paczka [Partner kategorii Twórca Roku], Orange [Partner kategorii Audio], Bank PNB Paribas [Partner kategorii Film], Multikino [Partner], TVN [Partner], a także Onet i Radio ZET [Patroni medialni].

LAUREACI

KSIĄŻKA:

Literatura piękna

Null, Szczepan Twardoch, Wydawnictwo Marginesy

Kryminał

Schronisko, które zostało zapomniane, Sławek Gortych, Wydawnictwo W.A.B.

Literatura popularna

Wschód słońca w dniu dożynek, Suzanne Collins, tłumaczenie Małgorzata Hesko-Kołodzińska i Piotr Budkiewicz, Must Read

Literatura polska dla dzieci

Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu, Yvette Żółtowska-Darska, Jacek Sarzało, Wydawnictwo SQN

MUZYKA:

Pop&rock

tylko haj., Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Pur Pur | Sony Music Entertainment Poland

Rap&hip-hop

Muzyka popularna, Pezet, Pezet Entertainment | e-Muzyka

AUDIO:

Audiobook

Błękit, Małgorzata Oliwia Sobczak, czyta Marcin Popczyński, Wydawnictwo W.A.B.

Superprodukcja

Rumor, Robert Małecki, w rolach głównych: Tomasz Schuchardt, Julia Borkowska, Maciej Jabłoński, Produkcja oryginalna Empik Go | Wydawnictwo Literackie

FILM:

Kino polskie

Dom dobry, reż. Wojciech Smarzowski, Lucky Bob | Warner Bros. Entertainment Polska

Kino familijne

Zwierzogród 2, reż. Jared Bush, Byron Howard, Walt Disney Animation Studios I The Walt Disney Company

ODKRYCIA EMPIKU 2025

Literatura

Dorota Groyecka za książkę Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei, Wydawnictwo W.A.B.

Muzyka

maks.tachasiuk za „Psy”

Film

Mara Tamkovich za film Pod szarym niebem, Media Corporation / Polski Instytut Sztuki Filmowej

TWÓRCY ROKU

Pisarz Roku

Remigiusz Mróz

Artysta Muzyczny Roku

Dawid Podsiadło

BESTSELLER EMPIKU ZA NAJWYŻSZĄ SPRZEDAŻ KSIĄŻEK W OSTATNICH 10 LATACH

Remigiusz Mróz

BESTSELLER EMPIKU ZA NAJWYŻSZĄ SPRZEDAŻ PŁYT W OSTATNICH 10 LATACH

Dawid Podsiadło

