GROMDA 24 już w PIĄTEK o 20:00. Starcie najlepszych z najlepszych – CHACIA vs HEAVYHEART

Tym razem nie ma miejsca na kalkulacje. Będzie twardo, będzie bez decyzji sędziowskich i bez punktowania. Walka do końca. Nokauty gwarantowane.

27 lutego – KUP PPV na http://GROMDA.tv27.02.2026 – LIVE on PPV on http://GROMDA.tv

Walka wieczoru: CHACIA vs HEAVYHEART

To starcie ma w sobie wszystko, czego kibice GROMDY oczekują. Charakter, konflikt, emocje i sportową złość.

HEAVYHEART – wróg publiczny numer 1 na polskich dzielnicach. Czarna bestia z Berlina, która już nie raz napsuła krwi biało-czerwonym. Silny, agresywny, bezczelnie pewny siebie. Pokazał, że nie jest gościem z pierwszej łapanki i że potrafi kończyć walki brutalnie.

Naprzeciw niego stanie CHACIA – twardy Polak z krwi i kości. Uliczny wojownik, który nie cofa ręki i nie spuszcza wzroku. Ulubieniec fanów, gotowy wziąć na barki ciężar rewanżu i udzielić lekcji pokory.

To będzie solówa o dominację. O honor. O to, kto naprawdę rozdaje karty w tej grze.

POLSKA SIŁA vs BLACK POWER 2

Formuła bez zmian: ekipa kontra ekipa. 4 vs 4. Gołe pięści, mały ring i maksimum presji.

Zemsta najlepiej smakuje na zimno – a w Pionkach temperatura znów skoczy do czerwoności. Dumni z biało-czerwonych barw wojownicy staną naprzeciw reprezentantów BLACK POWER. Tutaj nie ma miejsca na miękką grę.

Każdy pojedynek to osobna historia. Każda runda to test charakteru. Druga odsłona zaczyna się tam, gdzie kończy się paliwo – a zaczyna prawdziwy boks.

Zasady? Bez litości

Na gołe pięści. Bez decyzji sędziowskich. Walka do samego końca.

GROMDA wraca do korzeni. Boks bez ozdobników, bez kalkulacji, bez półśrodków. Brutalne i krwawe starcia współczesnych wojowników, którzy wchodzą do ringu z jednym celem – przetrwać i wygrać.

Transmisja GROMDA 24 – gdzie oglądać?

Gala dostępna wyłącznie w systemie PPV na platformie GROMDA.tv.

Dostępne są dwa pakiety:

Basic (49,99 PLN) – transmisja LIVE 720p + odtworzenie przez 24h po zakończeniu wydarzenia,

VIP (54,99 PLN) – LIVE 1080p + 7 dni VOD + dostęp do GROMDA 23.

Start gali: piątek, 27 lutego, godz. 20:00.

Miejsce: GROMDA Fight Club w Pionkach.

Najbardziej hardcorowa bitka tej zimy nadchodzi.

Jeśli chcesz zobaczyć najlepszych z najlepszych w walkach na gołe pięści – nie możesz tego przegapić.

Nie ma miękkiej gry. To jest GROMDA.

