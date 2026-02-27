Przełom w rankingu UEFA. Polskie kluby wywalczyły autostradę do elity

Dramat Jagiellonii i awans Lecha Poznań

Jagiellonia Białystok zafundowała kibicom prawdziwy thriller w starciu z Fiorentiną. Podopieczni Adriana Siemieńca dokonali niemożliwego, odrabiając trzybramkową stratę z pierwszego meczu. Bohaterem wieczoru został 19-letni Bartosz Mazurek, który popisał się hat-trickiem. Choć ostatecznie Włosi triumfowali w dogrywce i wyeliminowali mistrzów Polski, to zwycięstwo w regulaminowym czasie gry przyniosło bezcenne 0,500 punktu do krajowego rankingu.

Tuż po emocjach w Białymstoku, swoje zadanie wykonali zawodnicy Lecha Poznań. "Kolejorz" dopełnił formalności w rewanżu z fińskim KuPS Kuopio, wygrywając skromnie 1:0, co dało pewny triumf w dwumeczu 3:0. Poznańska lokomotywa nie tylko dorzuciła kolejne pół punktu za wygraną, ale otrzymała też premię 0,125 punktu za awans do kolejnej rundy. Dzięki tym wynikom Polska zainkasowała łącznie aż 1,125 punktu do klasyfikacji UEFA jednego wieczoru.

Ranking UEFA i walka z Danią

Kluczową informacją dla całego środowiska jest fakt, że bezpośredni rywale w walce o 12. lokatę – Duńczycy – nie powiększyli swojego dorobku punktowego. Dzięki temu Polska utrzyma to prestiżowe miejsce przynajmniej do końca obecnego sezonu pucharowego. Piotr Klimek, ceniony analityk piłkarski, wskazuje na platformie X, że jeśli europejska federacja nie zmieni zasad Access Listy, zdobywca Pucharu Polski w 2027 roku rozpocznie zmagania od czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Oznacza to gwarancję udziału w fazie ligowej co najmniej Ligi Konferencji w przypadku porażki.

Mistrz Polski zagra o Ligę Mistrzów

Jeszcze bardziej imponująco wyglądają perspektywy dla najlepszej drużyny w kraju. Mistrz Polski walkę o elitarną Ligę Mistrzów zacznie dopiero od fazy play-off. To ostatni etap kwalifikacji, w którym piłkarze usłyszą na murawie oficjalny hymn Champions League. Start od tej rundy to nie tylko olbrzymi przywilej sportowy, ale też szansa na gigantyczne pieniądze dla polskiego klubu.

Kiedy losowanie par 1/8 finału?

W grze o europejskie trofeum pozostają wciąż dwie polskie ekipy. Raków Częstochowa, który zajął drugie miejsce w fazie ligowej i awansował bezpośrednio, oraz Lech Poznań poznają swoich przeciwników w najbliższy piątek (27 lutego). Pierwsze mecze tej fazy rozgrywek zaplanowano na 12 marca, a spotkania rewanżowe odbędą się tydzień później.