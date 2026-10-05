Mandaryna we łzach po rodzinnym odcinku. Emocje za kulisami "Tańca z Gwiazdami"

Sukces Mandaryny w programie "Taniec z Gwiazdami"

Mandaryna ma wielkie powody do radości, gdyż jako pierwsza w jesiennej odsłonie "Tańca z Gwiazdami" zgarnęła od jurorów maksymalne 40 punktów. Ten szczególny sukces przypadł na bardzo ważne dla niej wydanie. Wokalistka znana z hitu "Ev'ry Night" wystąpiła na parkiecie ze swoim partnerem Krystianem Rzymkiewiczem, ale w układzie wziął także udział jej syn Xavier Wiśniewski. Cała trójka zatańczyła do piosenki "Zawsze z Tobą chciałbym być…" formacji Ich Troje. Utwór wybrzmiał na żywo w wykonaniu Michała Wiśniewskiego, ojca Xaviera i aktualnego partnera Marty. Nic dziwnego, że był to niezwykle emocjonujący moment, a widoczne na zdjęciach fotoreporterów łzy artystki to po prostu dowód ogromnego szczęścia i wzruszenia, a nie smutku.

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Mandaryna w szoku po swoim występie w "Tańcu z Gwiazdami". Nie mogła wykrzesać słowa!

Uczestnicy studio "Taniec z Gwiazdami" opuszczali studio z kwiatami

Po zakończeniu rodzinnego wydania "Tańca z Gwiazdami" przed studiem Polsatu nie brakowało radości, uśmiechów i kolorowych bukietów. Uczestnicy oraz ich najbliżsi opuszczali nagrania z naręczami kwiatów, wyraźnie ciesząc się ze wspólnie spędzonego czasu. Dominik Rupiński z dumą pozował u boku ukochanej babci, pokazując, jak ważna jest dla niego rodzinna więź. Joanna Jędrzejczyk tryskała świetnym humorem, a Krystian Rzymkiewicz przyciągał uwagę potężnym koszem pełnym róż. Z kolei Magdalena Tarnowska nie kryła emocji i skakała z radości. Pełne uśmiechów fotografie uczestników i ich bliskich, wykonane pod studiem stacji Polsat, zamieściliśmy w naszej galerii.

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