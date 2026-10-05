Mandaryna we łzach po rodzinnym odcinku. Emocje za kulisami "Tańca z Gwiazdami"

AR
2026-10-05 12:32

Rodzinne wydania programu "Taniec z Gwiazdami" niezmiennie wywołują ogromne wzruszenie i nie inaczej było tym razem. Tuż po zakończeniu nagrań największe emocje malowały się na twarzy zapłakanej Mandaryny. Jakie jeszcze sytuacje miały miejsce po wyłączeniu kamer? Oto zakulisowe szczegóły tanecznego widowiska.

Sukces Mandaryny w programie "Taniec z Gwiazdami"

Mandaryna ma wielkie powody do radości, gdyż jako pierwsza w jesiennej odsłonie "Tańca z Gwiazdami" zgarnęła od jurorów maksymalne 40 punktów. Ten szczególny sukces przypadł na bardzo ważne dla niej wydanie. Wokalistka znana z hitu "Ev'ry Night" wystąpiła na parkiecie ze swoim partnerem Krystianem Rzymkiewiczem, ale w układzie wziął także udział jej syn Xavier Wiśniewski. Cała trójka zatańczyła do piosenki "Zawsze z Tobą chciałbym być…" formacji Ich Troje. Utwór wybrzmiał na żywo w wykonaniu Michała Wiśniewskiego, ojca Xaviera i aktualnego partnera Marty. Nic dziwnego, że był to niezwykle emocjonujący moment, a widoczne na zdjęciach fotoreporterów łzy artystki to po prostu dowód ogromnego szczęścia i wzruszenia, a nie smutku.

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Uczestnicy studio "Taniec z Gwiazdami" opuszczali studio z kwiatami

Po zakończeniu rodzinnego wydania "Tańca z Gwiazdami" przed studiem Polsatu nie brakowało radości, uśmiechów i kolorowych bukietów. Uczestnicy oraz ich najbliżsi opuszczali nagrania z naręczami kwiatów, wyraźnie ciesząc się ze wspólnie spędzonego czasu. Dominik Rupiński z dumą pozował u boku ukochanej babci, pokazując, jak ważna jest dla niego rodzinna więź. Joanna Jędrzejczyk tryskała świetnym humorem, a Krystian Rzymkiewicz przyciągał uwagę potężnym koszem pełnym róż. Z kolei Magdalena Tarnowska nie kryła emocji i skakała z radości. Pełne uśmiechów fotografie uczestników i ich bliskich, wykonane pod studiem stacji Polsat, zamieściliśmy w naszej galerii.

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Zapłakana Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z koszem róż po Tańcu z Gwiazdami. O kulisach show przeczytasz w Eska.
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ROLKI

Taniec z gwiazdami
Mandaryna