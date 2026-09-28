Tak Madzia i Bagi zachowywali się po "Tańcu z Gwiazdami". Te zdjęcia mówią wszystko

Bagi wspiera Madzię w "Tańcu z Gwiazdami"

Magdalena Tarnowska po raz czwarty prezentuje swój talent na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" - tym razem jej partnerem jest Dominik Smaruj. W ostatnim odcinku na widowni nie zabrakło osoby, która doskonale wie, ile pracy kosztuje udział w tanecznym show. Mikołaj "Bagi" Bagiński pojawił się w studiu, by wspierać swoją ukochaną.

Bagi i Madzia poznali się w "Tańcu z Gwiazdami". W 17. edycji tworzyli parę na parkiecie. Ich wspólna przygoda zakończyła się zdobyciem Kryształowej Kuli, ale przyniosła im również coś znacznie ważniejszego - po programie ich relacja przeniosła się poza parkiet. Para oficjalnie potwierdziła swój związek na początku czerwca 2026 roku.

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Rok temu tańczyli razem. Dziś Bagi patrzy na Madzię z widowni

Bagi doskonale odnajduje się w roli kibica. Oglądając ostatni odcinek można było zauważyć infuencera siedzącego na widowni i w skupieniu obserwującego poczynania jego drugiej połówki. Mikołajowi towarzyszyła siostra Matylda.

Po odcinku fotoreporterzy przyłapali parę, kiedy ta wspólnie opuszczała studio Polsatu. Madzia Tarnowska i Dominik Smaruj przeszli do kolejnego odcinka, dlatego tancerka była w świetnym humorze. Na zdjęciach widać, jak Bagi i Madzia trzymają się za ręce, a w pewnym momencie zatrzymują się i... pokazują swoje taneczne umiejętności, wymachując nogami. Wygląda to jak małe nawiązanie do czasów, gdy sami regularnie pojawiali się na parkiecie.

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Tym razem nie było jednak punktów od jurorów ani walki o awans. Była za to wspólna i pełna radości chwila.

Bagi ma już doświadczenie w kibicowaniu ukochanej

Mikołaj Bagiński od początku obecnej edycji nie ukrywa, że mocno trzyma kciuki za swoją partnerkę. Po jednym z wcześniejszych występów Madzi z Dominikiem Smarujem i ich zmysłowym tańcu, żartował nawet w mediach społecznościowych, że jedzie pod studio "czekać na tego gagatka".

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia Bagi i Madzi po 4. odcinku "Tańca z Gwiazdami".

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