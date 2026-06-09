Kto wystąpi na mundialu 2026? Plejada gwiazd na mistrzostwach świata!

Mundial 2026 - gwiazdy na ceremoniach otwarcia

Meksyk

Mundial 2026 będzie wyjątkowy. Z racji tego, że odbędzie się w trzech krajach, postanowiono zorganizować nie jedną, a trzy ceremonie otwarcia. Każdy kraj dostanie swoje oddzielne show, chociaż nie ma co ukrywać, że najważniejsze będzie to pierwsze. MŚ 2026 rozpocznie się 11 czerwca na Estadio Azteca w Meksyku i to właśnie tam zobaczymy najwięcej gwiazd. Głównym punktem będzie występ Shakiry, która razem z Burna Boyem zaśpiewa "Dai Dai", oficjalną piosenkę tegorocznych mistrzostw świata. Wystąpi także południowoafrykańska gwiazda Tyla oraz latynoscy artyści: Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules i zespół Maná.

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Mundialowe piosenki. Oto hymny mistrzostw świata

Stany Zjednoczone

12 czerwca pierwsze mecze w swoim kraju będzie gościć USA. Gospodarze zagrają swój pierwszy mecz z Panamą na stadionie w Los Angeles i tam również odbędzie się muzyczne show. Przed pierwszym gwizdkiem zobaczymy supergwiazdę Katy Perry. Wystąpi też raper Future, gwiazda k-popu Lisa, brazylijska piosenkarka Anitta oraz Rema z Nigerii.

Kanada

Kanada również będzie miała swoją własną ceremonię otwarcia. 12 czerwca przed meczem z Bośnią i Hercegowiną na stadionie w Toronto wystąpią kanadyjskie supergwiazdy: Alanis Morissette i Michael Bublé.

Mundial 2026 - gwiazdy na ceremonii zamknięcia

Finał mundialu 2026 będzie wyjątkowy. Amerykanie postanowili skopiować swoje Super Bowl i po raz pierwszy w historii w przerwie meczu finałowego na mistrzostwach świata w piłce nożnej zobaczymy muzyczne show. Z tego powodu przerwa potrwa nie 15, a 25 minut. 19 lipca na MetLife Stadium w New Jersey wystąpi królowa popu Madonna, najpopularniejszy boysband na świecie BTS oraz ponownie Shakira.