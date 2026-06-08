Mundial 2026 w telewizji. Gdzie i kiedy oglądać WSZYSTKIE mecze? Plan transmisji

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Mundial 2026 w telewizji i internecie
Mundial to impreza, na którą fani piłki nożnej czekają latami. Po czterech latach zobaczymy rozgrywki najlepszych reprezentacji na świecie. Tytułu bronić będzie Argentyna, która wygrała MŚ 2022 w Katarze. Niestety w gronie uczestników zabraknie Polski, która polegała w barażach ze Szwecją. Będzie to jednak pierwszy mundial dla takich państw jak Curaçao, Uzbekistan, Jordania i Republika Zielonego Przylądka. Po dekadach na MŚ wracają Norwegia, Austria, Szkocja, Haiti, Irak i Demokratyczna Republika Konga. Za faworytów uważa się Hiszpanię (mistrz Europy), Brazylię, Francję, Anglię i Portugalię. Gdzie oglądać zmagania wszystkich tych drużyn? W Polsce prawa do transmisji ma Telewizja Polska! Pokaże wszystkie 104 mecze na antenie TVP1, TVP2 lub TVP Sport, a także wszystkie online na sport.tvp.pl. Niżej znajdziecie pełny harmonogram.
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Mundial 2026 w TVP. Plan transmisji
FAZA GRUPOWA
11 czerwca
- 21:00: Meksyk – RPA: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
12 czerwca
- 4:00: Korea Południowa – Czechy: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 21:00: Kanada – Bośnia i Hercegowina: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
13 czerwca
- 3:00: USA – Paragwaj: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 21:00: Katar – Szwajcaria: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
14 czerwca
- 0:00: Brazylia – Maroko: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 3:00: Haiti – Szkocja: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 6:00: Australia – Turcja: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 19:00: Niemcy – Curacao: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 22:00: Holandia – Japonia: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
15 czerwca
- 1:00: WKS – Ekwador: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 4:00: Szwecja – Tunezja: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 18:00: Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 21:00: Belgia – Egipt: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
16 czerwca
- 0:00: Arabia Saudyjska – Urugwaj: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 3:00: Iran – Nowa Zelandia: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 21:00: Francja – Senegal: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
17 czerwca
- 0:00: Irak – Norwegia: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 3:00: Argentyna – Algieria: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 6:00: Austria – Jordania: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 19:00: Portugalia – DR Konga: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 22:00: Anglia – Chorwacja: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
18 czerwca
- 1:00: Ghana – Panama: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 4:00: Uzbekistan – Kolumbia: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 18:00: Czechy – RPA: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 21:00: Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
19 czerwca
- 0:00: Kanada – Katar: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 3:00: Meksyk – Korea Południowa: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 21:00: USA – Australia: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
20 czerwca
- 0:00: Szkocja – Maroko: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 2:30: Brazylia – Haiti: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 5:00: Turcja – Paragwaj: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 19:00: Holandia – Szwecja: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 22:00: Niemcy – WKS: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
21 czerwca
- 2:00: Ekwador – Curacao: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 6:00: Tunezja – Japonia: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 18:00: Hiszpania – Arabia Saudyjska: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 21:00: Belgia – Iran: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
22 czerwca
- 0:00: Urugwaj – Republika Zielonego Przylądka: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 3:00: Nowa Zelandia – Egipt: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 19:00: Argentyna – Austria: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 23:00: Francja – Irak: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
23 czerwca
- 2:00: Norwegia – Senegal: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 5:00: Jordania – Algieria: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 19:00: Portugalia – Uzbekistan: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 22:00: Anglia – Ghana: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
24 czerwca
- 1:00: Panama – Chorwacja: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 4:00: Kolumbia – DR Konga: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 21:00: Szwajcaria – Kanada: TVP1, TVPSPORT.PL
- 21:00: Bośnia i Hercegowina – Katar: TVP SPORT, TVPSPORT.PL
25 czerwca
- 0:00: Maroko – Haiti: TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 0:00: Szkocja – Brazylia: TVP1, TVPSPORT.PL
- 3:00: RPA – Korea Południowa: TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 3:00: Czechy – Meksyk: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 22:00: Curacao – WKS: TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 22:00: Ekwador – Niemcy: TVP1, TVPSPORT.PL
26 czerwca
- 1:00: Japonia – Szwecja: TVP1, TVPSPORT.PL
- 1:00: Tunezja – Holandia: TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 4:00: Paragwaj – Australia: TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 4:00: Turcja – USA: TVP1, TVPSPORT.PL
- 21:00: Norwegia – Francja: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 21:00: Senegal – Irak: TVP SPORT, TVPSPORT.PL
27 czerwca
- 2:00: Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska: TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 2:00: Urugwaj – Hiszpania: TVP1, TVPSPORT.PL
- 5:00: Egipt – Iran: TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 5:00: Nowa Zelandia – Belgia: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 23:00: Chorwacja – Ghana: TVP1, TVPSPORT.PL
- 23:00: Panama – Anglia: TVP SPORT, TVPSPORT.PL
28 czerwca
- 1:30: DR Konga – Uzbekistan: TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 1:30: Kolumbia – Portugalia: TVP1, TVPSPORT.PL
- 4:00: Algieria – Austria: TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 4:00: Jordania – Argentyna: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
1/16 FINAŁU
28 czerwca
- 21:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
29 czerwca
- 19:00: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 22:30: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
30 czerwca
- 3:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 19:00: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 23:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
1 lipca
- 3:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 18:00: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 22:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
2 lipca
- 2:00: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 21:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
3 lipca
- 1:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 5:00: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 20:00: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
4 lipca
- 0:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 3:30: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
1/8 FINAŁU
4 lipca
- 19:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL 23:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
5 lipca
- 22:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
6 lipca
- 2:00: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 21:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
7 lipca
- 2:00: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
- 18:00: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL 22:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
ĆWIERĆFINAŁY
9 lipca
- 22:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
10 lipca
- 21:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
11 lipca
- 23:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
12 lipca
- 3:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
PÓŁFINAŁY
14 lipca
- 21:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
15 lipca
- 21:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
MECZ O 3. MIEJSCE
18 lipca
- 23:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL
FINAŁ
19 lipca
- 21:00: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL