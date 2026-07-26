ATP w Estoril. Kto zagra w finale turnieju?

Droga do finału w Estoril

Francuz Luca Van Assche zaprezentował wysoką formę podczas sobotniego meczu półfinałowego. Zawadnik pokonał swojego rodaka Hugo Gastona w dwóch setach 6:4, 7:5. Dzięki temu triumfowi zapewnił sobie awans do decydującego starcia w turnieju rangi 250.

Zdecydowanie bardziej wyrównany i dramatyczny przebieg miało drugie spotkanie. Rozstawiony z numerem czwartym Belg Alexander Blockx wyeliminował Włocha Luciano Darderiego 5:7, 7:6 (7-1), 7:6 (7-5). Mecz obfitował w ogromne emocje i zakończył się dopiero po rozegraniu dwóch bardzo zaciętych tie-breaków.

Polacy bez sukcesów

W obecnej edycji turnieju ATP w Estoril nie wystąpił żaden reprezentant naszego kraju w grze pojedynczej. Jan Zieliński, grający w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem, zakończył rywalizację już w pierwszej rundzie debla. Kibice nie mieli zatem zbyt wielu powodów do radości.

Sytuacja wyglądała zgoła odmiennie dwa lata temu. W 2024 roku triumfatorem zawodów w Portugalii został Hubert Hurkacz. Tym razem jednak fani polskiego tenisa muszą zadowolić się obserwacją finałowego pojedynku pomiędzy zagranicznymi sportowcami.