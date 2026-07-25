Ekstraklasa ruszyła do gry. Mistrz traci punkty na starcie

Lech Poznań zawodzi w pierwszej kolejce

Broniący tytułu mistrzowskiego Lech Poznań rozpoczął zmagania w Ekstraklasie od remisu. Spotkanie przed własną publicznością z Cracovią zakończyło się bezbramkowym remisem 0:0, pomimo wsparcia ponad 31 tysięcy kibiców zgromadzonych na stadionie. Wcześniej poznaniacy zdobyli Superpuchar Polski (3:1 z Górnikiem Zabrze) oraz pewnie pokonali Aarhus 4:1 w eliminacjach Ligi Mistrzów. Dla kibiców "Kolejorza" to i tak lepszy start niż rok temu, kiedy przegrali z Cracovią u siebie 1:4.

Dla drużyny z Krakowa remis w Poznaniu to szóste z rzędu ligowe spotkanie bez rozstrzygnięcia, licząc końcówkę poprzedniego sezonu. Zespół nie odniósł zwycięstwa od 21 marca. W starciu z Lechem skutecznie zneutralizowali ofensywę rywala, zajmując wcześniej 13. pozycję w lidze.

Górnik i Jagiellonia zdobywają komplet punktów

Wicemistrz kraju, Górnik Zabrze, pokonał beniaminka Śląsk Wrocław 2:1 po bardzo wymagającym meczu. Zabrzański zespół, odczuwający zmęczenie po porażce 0:1 z Fenerbahce w Turcji, przegrywał do 65. minuty po trafieniu Przemysława Banaszaka. Odrobili straty po golu samobójczym Jehora Macenki, a wynik w 79. minucie przypieczętował Yvan Ikia Dimi.

Podobny scenariusz miała Jagiellonia Białystok w spotkaniu z Koroną Kielce, wygrywając rzutem na taśmę 1:0. Zwycięstwo trzeciej sile ubiegłego sezonu zapewnił wprowadzony na murawę z ławki rezerwowych Słoweniec Nik Prelec, sprowadzony niedawno z Oxford United, który w 89. minucie zdobył jedyną bramkę tego spotkania. W szeregach Korony Kielce zadebiutowali nowi zawodnicy: Ariel Mosór oraz Patryk Hellebrand.

"W przerwie w szatni potrzebny był krzyk. W drugiej części moi zawodnicy już walczyli, były odpowiednie emocje" - dodał 45-letni Słowak.

"Remisowy mecz zakończył się naszą porażką" - ocenił trener Korony Jacek Zieliński.

Inne mecze inauguracyjnej kolejki

Podczas piątkowych meczów Radomiak okazał się lepszy od Wieczystej Kraków, wygrywając 2:1. Z kolei w starciu Pogoń Szczecin z Legią Warszawa górą była drużyna ze stolicy po bramce na wagę zwycięstwa zdobytej w doliczonym czasie gry przez Zorana Arsenicia, nowego obrońcę Legii. W niedzielę i poniedziałek rozegrane zostaną kolejne spotkania pierwszej serii gier, w tym powrót do ligi Wisły Kraków.

Tegoroczne rozgrywki są jubileuszowym sezonem Ekstraklasy na 100-lecie polskiej piłki ligowej. Przed przerwą zimową rozegranych zostanie 18 kolejek, a faza jesienna zakończy się w grudniu. Wznowienie nastąpi pod koniec stycznia, a cały sezon zakończy się 22 maja 2027 roku.